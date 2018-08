Stadt sucht neuen Fahrradverleiher

Baden-Baden - Die Stadtwerke werden nun doch nicht, wie ursprünglich geplant, ein eigenes Fahrrad-Verleihsystem aufbauen. Stattdessen wird in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) ein neuer Betreiber gesucht. Das hat der Betriebsausschuss bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause nichtöffentlich beschlossen.

Wer übernimmt die Nachfolge für "Call a bike"? Das Tochterunternehmen der Bahn hatte bekanntlich 2015 in Kooperation mit den Stadtwerken den Fahrradverleih in der Kurstadt gestartet. An sieben Stationen in der Talachse zwischen dem Bahnhof in Oos und dem Brahmsplatz in Lichtental standen zuletzt insgesamt 30 der grau-roten Leihräder zur Verfügung. Doch die Zahl der Ausleihvorgänge hielt sich in Grenzen. Zwischen 40 und 100 Zweiräder wurden pro Monat von registrierten Kunden genutzt. Und das System war teuer für die Stadtwerke: Mehr als 15000 Euro zahlte sie pro Jahr für die Bereitstellung der Fahrräder durch die Bahn-Tochter. Zudem hatten die Werke die Ausleihstationen zu betreuen.

Zuletzt kam es zum Bruch zwischen Stadtwerken und "Call a bike", als die Baden-Badener forderten, zusätzlich 20 Elektrofahrräder (Pedelecs) anzubieten. Davon wollte die Bahn-Tochter nichts wissen und verlangte im Gegenzug, das Angebot um 100 zusätzliche Fahrräder zu vergrößern. Das wiederum lehnten die Stadtwerke ab. Der bis Mai 2018 laufende Vertrag wurde daraufhin nicht verlängert.

Wie es nun weitergeht, steht noch nicht fest. Klar ist mittlerweile aber, dass sich die Kurstadt des gleichen Fahrrad-Leihsystems bedienen möchte wie Karlsruhe. Dafür hat sich nämlich der Betriebsausschuss ausgesprochen, wie die Stadtverwaltung bestätigt. In Karlsruhe hat der KVV von der Stadt den Auftrag bekommen, einen Fahrradverleiher zu finden. Die Arbeiten an der Ausschreibung liefen, heißt es von der Pressestelle des KVV. Im März kommenden Jahres sei mit einem Ergebnis zu rechnen. Es gebe im Rahmen der Ausschreibung die Option, dass auch andere Städte sich an dem Projekt beteiligen könnten.

Die Zeichen für eine verbundweite Lösung stehen also gut: Mit Baden-Baden habe es bereits Gespräche gegeben, bestätigte Michael Krauth von der KVV-Pressestelle. Und in einem Schreiben vom KVV an Oberbürgermeisterin Margret Mergen, das dem BT vorliegt, heißt es, Ziel sei es, "unter dem Dach des KVV zu versuchen, auch andere Städte für das System zu gewinnen, um künftig ein einheitliches Angebot im Verbundgebiet machen zu können".

Grünen-Stadtrat Günter Seifermann hatte im Dezember 2017 beantragt, auf den KVV zuzugehen, um von der langjährigen Karlsruher Erfahrung mit Fahrradverleihsystemen zu profitieren. Dass der Baden-Badener Fahrradverleih künftig unter dem Dach des KVV laufen solle, sei erfreulich, meint er.