Experte sagt eine Rekordernte voraus

Rastatt

Wie gewonnen, so zerronnen Rastatt (mak) - Neues vom BT-Redakteur und seinem Weg zum Imker: Im Mai und Juni hatte er zwei Völker gekauft und daraus zwei Ablegervölker gemacht, doch die Freude währte nur kurz: Rund vier Wochen später war ein Volk ohne Königin. Wie gewonnen, so zerronnen (Foto: mak).

Bühl

"Urgestein" verabschiedet Bühl (wv) - Ein "Urgestein" der Gewerbeschule, Hermann Köninger, geht in den Ruhestand. Die Landesurkunde zur Pensionierung überreichte Schulleiter Martin Schilli in einer Feierstunde. 40 Jahre hatte Köninger an der Schule in unglaublich vielen Tätigkeitsfeldern gewirkt (Foto: wv).

Ottersweier

Radtour mit vielen Höhepunkten Ottersweier (mig) - Ein leidenschaftlicher Müller, wühlende Wollschweine, eine Wildkatze und ein Vesper an einem romantischen See: Das waren die Höhepunkte der "Schau dich schlau"-Radtour durch Zell und Unzhurst, zu der die Gemeinde Ottersweier eingeladen hatte (Foto: mig).