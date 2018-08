Weltelite misst sich im Schach- und Tennis-Zweikampf

Laut Mitteilung des Veranstalters ist es bereits die achte Auflage der Veranstaltung, die seit 2011 alljährlich Könner und zunehmend auch Prominenz in die Kurstadt locke, sich der Herausforderung zu stellen, Denkstrategie und Feinmotorik erfolgreich zu kombinieren. Eine Teilnehmerzahl am Limit von 40, gepaart mit der Steigerung des "Promifaktors", hätten die Turnierleitung nach drei nationalen gefolgt von vier kontinentalen Meisterschaften dazu veranlasst, nun die erste Weltmeisterschaft am 4. und 5. August ausschreiben. "Spieler aus elf Verbänden, darunter aus Brasilien und den USA, unterstreichen den hohen Anspruch", heißt es in der Mitteilung weiter.

Zwei Sportarten, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein können, nämlich Tennis und Schach, verbindet bei näherer Betrachtung die Anforderung an hohe Konzentrationsfähigkeit gepaart mit kühler Strategie einschließlich taktischer Finessen. Auch in diesem Sommer findet das außergewöhnliche Event an beiden Enden der Lichtentaler Allee statt, nämlich auf der Anlage des Tennisclubs Rot-Weiss sowie in den Räumen des Kulturhauses LA8. Organisiert wird das Turnier gemeinsam mit dem Schachzentrum Baden-Baden unter Federführung von Yaroslav Srokovski, der neben seiner Schachtrainertätigkeit auf Topniveau beim Tennisclub in den Mannschaften Herren 50 und der neuen Herren 40 II spielt. Für ihn ist das Turnier fast ein Familienereignis: Neben seiner Frau Ekaterina Borulya, Schach-Großmeisterin (WGM), hat Schachprominenz ihr Kommen zugesagt. Neben Schachgroßmeister und Titelverteidiger GM Pavel Tregubov (Russland) heuerte auch der aus São Paulo anreisende Sieger von 2016 und "echte Brasilianer" Ricardo de Amorim Schut, Ex-Tennisprofi, der über eine Schach-Wertungszahl oberhalb der Meisterklasse verfügt, wieder an. Erstmals zu Gast seien auch die französischen Schachgroßmeister Laurent Fressinet und Sebastian Maze. Als Stargast konnte die Turnierleitung erneut die russische Schachgroßmeisterin und Weltmeisterin von 2008 bis 2010, Alexandra Kostenjuk, verpflichten.

Am Samstag, 4. August, wird Tennis gespielt. Die erste Runde beginnt um 10 Uhr, und sieben Runden sind insgesamt geplant. Am darauffolgenden Sonntag wird Schach ebenfalls in sieben Runden gespielt. Die Siegerehrung ist für 18 Uhr angesetzt.

www.chess-tennis.de