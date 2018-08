Deutschkenntnisse vertiefen

(lh) - Seien Sie herzlich willkommen in der einstigen Sommerhauptstadt Europas." Das sagte OB Margret Mergen in ihrer Grußadresse an die Schüler der humanistischen Gymnasien von Sankt Petersburg und Nischni Nowgorod, die ihre Deutschkenntnisse erstmals vor Ort in der "russischsten Stadt auf deutschem Boden" vertiefen dürfen.

Spiritus Rector des Austausches war die einstige Russischlehrerin in Nischni Nowgorod, Rose Sophie Ebding, die bei den Soroptimist-Damen von Baden-Baden um Susanne Büchler vom Pädagogium auf offene Ohren stieß. So können die etwa siebzehnjährigen jungen Leute dort wohnen und werden auch dort verpflegt, während das WLAN-Netz der Stadtbibliothek in einem ihrer Seminarräume dank Soroptimistmitglied Sigrid Münch ebenfalls wertvolle Dienste leistet. "Das Sprachdiplom am Ende dieses Intensivkurses wird Sie zu einem Studium in Deutschland befähigen", so die OB weiter.

Mit zum Erfolg beitragen auch die beiden Lehrerinnen Jelena Tschelnokowa und Maja Schachowa, unter deren tätiger Mitregie auch das weitere Programm ablaufen wird. So werden neben der Stadtführung, die sich mit Renate Effern gleich anschloss - sie hatte die Grußworte auch ins Russische übersetzt - auch Ausflüge auf den Merkur und ins Casino in Baden-Baden und Stippvisiten nach Freiburg und Heidelberg auf dem Programm stehen. "Bleibt nur zu hoffen, dass auch künftige Abiturjahrgänge der humanistischen Gymnasien von Sankt Petersburg und Nischni Nowgorod - mit erweitertem Deutschunterricht übrigens - den Weg in die Kurstadt antreten können, und so auch bei geänderter politischer Großwetterlage auf der Ebene der menschlichen Begegnungen positive Elemente zunehmend überwiegen werden", so Rose Sophie Ebdings Fazit des von der Eberhard-Schöck-Stiftung gesponserten Projektes.