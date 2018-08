Gift und Feuer halten Wehr auf Trab

Rastatt

Fulminantes Finale mit La Brass Banda Rastatt (dm) - Das war wohl die Party des Jahres. Erst Dieter Thomas Kuhn mit 5 000 Fans, dann am Sonntagabend La Brass Banda mit Moop Mama und Fättes Blech - und nochmals rund 2 500 begeisterten Zuschauern im Schlosshof, die Rastatt noch etwas heißer machten (Foto: dm). » Weitersagen (dm) - Das war wohl die Party des Jahres. Erst Dieter Thomas Kuhn mit 5 000 Fans, dann am Sonntagabend La Brass Banda mit Moop Mama und Fättes Blech - und nochmals rund 2 500 begeisterten Zuschauern im Schlosshof, die Rastatt noch etwas heißer machten (Foto: dm). » - Mehr

Sinzheim

Handballcamp in Sinzheim Sinzheim (red) - 50 Mädchen und Jungen aus sechs Vereinen haben am Wochenende in den beiden Sinzheimer Sporthallen geschwitzt: beim fünften Phönix-Sommer-Camp. Von zwei Profi-Trainern lernten sie das Einmaleins des Handballsports (Foto: Ernst). » Weitersagen (red) - 50 Mädchen und Jungen aus sechs Vereinen haben am Wochenende in den beiden Sinzheimer Sporthallen geschwitzt: beim fünften Phönix-Sommer-Camp. Von zwei Profi-Trainern lernten sie das Einmaleins des Handballsports (Foto: Ernst). » - Mehr

Forbach

Fußball-WM als Schulfest-Thema Forbach (mm) - Mit einem großen Fest feierte die Forbacher Klingenbachschule die Weltmeisterschaft. In der achtzügigen Grundschule werden derzeit mehr als 140 Schüler unterrichtet. Nach 42 Jahren wurde Lehrerin Gabriele Schmitz in den Ruhestand verabschiedet (Foto: Vogt). » Weitersagen (mm) - Mit einem großen Fest feierte die Forbacher Klingenbachschule die Weltmeisterschaft. In der achtzügigen Grundschule werden derzeit mehr als 140 Schüler unterrichtet. Nach 42 Jahren wurde Lehrerin Gabriele Schmitz in den Ruhestand verabschiedet (Foto: Vogt). » - Mehr