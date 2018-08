Der Sommer, der ein Herbst geworden ist

Baden-Baden - Die seit Wochen anhaltende extreme Trockenheit, verbunden jetzt auch mit starker Hitze, zeigt inzwischen im Baden-Badener Stadtwald einige beunruhigende Auswirkungen: Bäume leiden, Quellen geben weniger Wasser oder versiegen sogar, und überall steigt die Brandgefahr.

Durstige Bäume: Wer in diesen Tagen im Stadtwald unterwegs ist, der traut mancherorts kaum seinen Augen. Dort sieht es zu Beginn des Augusts aus wie im Herbst. Laubbäume mit verfärbten Blättern sorgen für einen jahreszeitlich ungewöhnlichen Farbaspekt, einige Wege sind teilweise mit Massen von Laub bedeckt. Dabei handelt es sich in der Regel um Blätter der Buche, der der Trockenstress durch den Wassermangel sehr zu schaffen macht.

Um nicht zu verdursten, unterbrechen die Bäume die Verdunstung über die Blätter, die dann zum Teil auch absterben. Kurze Starkregen bei Gewittern werden in der Regel schon von den Gräsern abgefangen und verbraucht - sie nutzen den Gehölzen nichts. Ein Baum braucht täglich eine Badewanne voll Wasser, um gesund zu bleiben.

Neben der Buche ist momentan besonders die Fichte betroffen, doch dieser Art sieht man das aktuelle Leiden noch nicht an. Wie stark letztlich die Auswirkungen der Trockenheit bei den geschwächten Bäumen sein werden, "können wir erst im nächsten Jahr sehen", so Forstamtsleiter Thomas Hauck.

Aber nach den Erfahrungen mit dem Trockenjahr 2003 ist zu befürchten, das vor allem manche junge Bäume absterben. Aber auch ein durch Wassermangel geschädigter Baum kann sich wieder erholen, macht Hauck Hoffnung. Die jetzige Extrem-Witterung ist für ihn ein deutliches Zeichen des Klimawandels.

Waldbrandgefahr: Noch ist glücklicherweise im Stadtwald diesbezüglich nichts passiert, doch bei der Baden-Badener Feuerwehr gilt hinsichtlich der Gefahr eines Waldbrandes die höchste Warnstufe. An manchen Stellen ist es zundertrocken, ein Brand kann hier katastrophale Folgen haben. Darum ist das Rauchen im Wald momentan streng verboten. Aber auch eine Glasscherbe - eventuell von einer weggeworfenen Flasche - kann sich verhängnisvoll auswirken und durch den Brennglaseffekt ein Feuer verursachen.

Ebenso warnt der stellvertretende Forstamtsleiter Robert Lang davor, Autos im Wald nicht auf dafür vorgesehenen Flächen, sondern auf trockenem Gras abzustellen. Dabei besteht große Gefahr, dass es zur Entzündung durch einen heißen Katalysator kommt.

An den städtischen Grillplätzen ist jegliches Feuer jetzt auch strengstens verboten. Allerdings musste Lang gerade erst feststellen, dass am Grillplatz Scherrhaldekopf das Verbot einfach missachtet wurde. Die Personalien der Verursacher wurden festgestellt.

Borkenkäfer: Ein großer Waldschädling findet zurzeit beste Bedingungen vor. Trockenheit und Hitze bedeuten für die Waldbäume einen enorm hohen Stress, wodurch gerade die Fichte an Vitalität verliert. Und auf diese Fichte hat es der Borkenkäfer abgesehen, der seine Eier in der Rinde ablegt. Die Larven zerstörten dann die für den Baum lebensnotwendigen Nährstoffbahnen. Die einzige Chance, der Gefahr der Massenvermehrung vorzubeugen, ist die Früherkennung des Befalls durch intensive Kontrolle durch die Mitarbeiter des Forstamts. Darauf kommt es in diesem Sommer ganz besonders an.

Quellen und Brunnen: Die zahlreichen Brunnen im Stadtwald plätschern inzwischen auch nicht mehr so fröhlich vor sich hin, wie man sich das wünschen würde. Dazu geben die Quellen einfach nicht mehr genügend her. Rund ein Drittel der Brunnen sind sogar schon völlig trockengefallen. Auch die kürzlich neu eröffnete Kneippanlage am Merkurwald, die auch von Quellwasser gespeist wird, kann momentan nur noch mühselig in Betrieb gehalten werden.