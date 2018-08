"Wie Heiligabend" - nur im Sommer

Von Sarah Reith Baden-Baden - Rund 14Monate nach dem Spatenstich ist die freie evangelische Gemeinde Gospelhouse mit ihrem Großprojekt einen großen Schritt weitergekommen: Am kommenden Sonntag ist in der Halle der erste Gottesdienst geplant. Bis dahin wird allerdings noch auf Hochtouren gearbeitet, wie die Pastoren Markus Oppermann und seine Ehefrau Nicole jetzt im BT-Gespräch berichteten. "Vision 1000" hatte die Gemeinde das ambitionierte Projekt schon lange vor Baubeginn getauft. Denn die Halle, die inzwischen neben dem bisherigen Haupthaus auf dem Gelände der Gemeinde in der Wilhelm-Drapp-Straße entstanden ist, soll künftig Platz für 1000Menschen bieten. Und das nicht nur bei Gottesdiensten: Das neue Gebäude mit seinen knapp 1000 Quadratmetern Nutzfläche und Baukosten in Höhe von 3,7 Millionen Euro soll beispielsweise auch für Konzerte, Vorträge oder Firmenevents vermietet werden - und ist damit nach Festspielhaus und Bénazetsaal bald der drittgrößte Veranstaltungsraum der Stadt. Ganz so weit ist es allerdings noch nicht, erläuterte Markus Oppermann: "Es gibt noch viel zu tun, zumal der zweite Bauabschnitt noch vor uns liegt." In diesem zweiten Abschnitt soll - auch mit der Hilfe von vielen Ehrenamtlichen - der jetzige Gottesdienstsaal zum Foyer mit kleinem Bistro und Buchladen umgestaltet werden, auch ein Toilettenbereich soll noch entstehen. Damit die Arbeiten im Bestandsgebäude starten können, werden die Gottesdienste nun schon in den Neubau verlegt, obwohl auch hier noch nicht alles fertig ist. Man stehe in engem Kontakt mit dem Bauamt, um in der neuen Halle den Gottesdienst am Sonntag (Start ist um 10 Uhr) möglich zu machen, betonte Markus Oppermann. Dafür werde man beispielsweise den Backstage-Bereich und die Empore absperren - beides ist noch nicht fertig. Auf der Empore müssen vor einer Nutzung unter anderem noch die Stühle befestigt werden, die übrigens aus der Allianz-Arena vom FC Bayern München stammen, wie Oppermann verriet: Er habe gehört, dass dort "alles rot" werden solle und man die silbernen Stühle loswerden wolle - und tatsächlich lohnte eine Nachfrage: Auf der Empore werden nun mehr als 200Stühle aus München montiert. Aber auch, wenn der erste Gottesdienst im neuen Saal noch keine offizielle Eröffnung ist: Die Vorfreude ist groß, wie Nicole Oppermann betonte. "Es ist, wie wenn mehrere Heiligabende mit all den Geschenken zusammenkommen", sagte sie schmunzelnd. Besonders freue sie sich auf die offene Bühne mit 180 Grad Projektionsfläche: Nicht nur die Rückwand, auch die Seiten der Bühne könnten für Projektionen verwendet werden, was unendlich viele Möglichkeiten zur Gestaltung der Gottesdienste eröffne. In Bezug auf die Medientechnik stand der Gemeinde schon in der Planungsphase Rainer Ketterer, Geschäftsführer der Eventagentur Applegreen, zur Seite. Er betonte, dass man mit Konzerten und anderen Veranstaltungen in der Halle erst starten wolle, wenn auch der bisherige Altbau fertig umgestaltet sei. Man rechne damit im Frühjahr oder Sommer 2019. Dann wolle man in enger Absprache mit der Stadt "für gute Lösungen sorgen", die auch für die Nachbarschaft verträglich seien. Es sei allerdings denkbar, schon vor der offiziellen Fertigstellung des Großprojekts einige kleinere, zum Haus passende Veranstaltungen als "Testballons" zu organisieren - zum Beispiel ein Gospelkonzert.

