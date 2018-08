"Rosendamen" verhelfen zur Blütenpracht Von Nina Ernst Baden-Baden - "Wenn es so blüht wie zurzeit, dann macht es doppelt Spaß", sagte gestern Gartenamtschef Markus Brunsing erfreut. Für die derzeitige Blütenpracht in der kurstädtischen Gönneranlage zeichnen das warme Wetter aber vor allem die "Rosendamen" verantwortlich. Sie kümmern sich ehrenamtlich um die Pflege der Blumen - und das seit 15 Jahren. Im Mai/Juni 2003 sei Silke Weber mit der Idee an das Gartenamt herangetreten, ehrenamtlich das Ausschneiden der verblühten Rosenblüten in der Gönneranlage und im Rosenneuheitengarten auf dem Beutig zu übernehmen und so die städtischen Gärtner zu unterstützen, blickte Brunsing zurück. Diese Idee wurde erfolgreich in die Praxis umgesetzt, und momentan helfen neben Silke Weber fünf weitere Rosenfreundinnen und ein Rosenfreund bei der Pflege beider Rosengärten: Elke Ebert, Christa Wörner, Ursula Humenberger, Roswitha Köhler, Helene Seyfried und Georg Priem. Brunsing ist voll des Lobes für die Ehrenamtlichen und merkt schmunzelnd an, dass sie von Besuchern wegen ihrer professionellen Arbeit teilweise für städtische Angestellte gehalten würden. Und in der Tat bringen die "Rosendamen" viel Erfahrung mit und viel Herzblut, wie gestern beim Pressetermin deutlich wurde. Ursula Humenberger, seit drei Jahren "Rosendame", sagte: "Es macht einfach Spaß, und man bekommt viel positive Rückmeldung." Ein Vorteil sei es außerdem, dass man sich seine Zeit selbst einteilen könne. Das sei typisch für die ehrenamtliche Mitwirkung der "Rosendamen", erläuterte Brunsing: Die Damen und Herren wählen die Zeit ihrer Pflegeeinsätze frei und ihrem Tagesrhythmus angepasst. Elke Ebert, seit sechs Jahren dabei, gibt ihr Engagement unter anderem deshalb so viel, weil sie nach getaner Arbeit, auf das Geschaffene zurückblicken kann. Christa Wörner, ebenso wie Roswitha Köhler schon seit 14 Jahren "Rosendame", freut sich darüber, "unserer schönen Stadt etwas zurückgeben zu können". Zustimmend nicken die anwesenden "Rosendamen" sowie Volker Soethoff, Vorarbeiter in den Rosengärten, und die Gärtner Florentine Fischer und Claudio Gerstner als Brunsing von einem gelungenen Miteinander von Ehrenamtlichen und Mitarbeitern der Stadt spricht. Es ist laut Brunsing dem Gartenamt ein "dringliches Anliegen", neue Helfer für diese "wunderbare Aufgabe" zu gewinnen. Man werde auch nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern erhalte eine professionelle Einweisung. Interessierte sollen sich beim Fachgebiet Park und Garten unter (07221)931201melden.

