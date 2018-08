Altes Schloss: Gleich drei Alleinstellungsmerkmale

Baden-Baden - Die drei Baden-Badener Burgruinen gehören nicht nur zu den beliebtesten Ausflugszielen im Stadtkreis, sie sind auch historisch überaus interessant. Davon überzeugte sich gestern Finanzministerin Edith Sitzmann, die dem Alten Schloss, der Burg Alt-Eberstein und der Yburg im Rebland Besuche abstattete.

Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg - diese Anstalt verwaltet auch die Baden-Badener Burgen - stellte die Bedeutung eines guten gastronomischen Angebots für die touristische Nutzung der Burganlagen heraus. Dies habe man beim Alten Schloss Hohenbaden schon früh erkannt, denn bereits 1834 sei hier eine Gastronomie eingerichtet worden.

Gleich drei Alleinstellungsmerkmale zeichnen laut Hörrmann das Alte Schloss aus. So wurde es niemals erobert, und sein Verfall ging auch nicht auf Zerstörungen durch französische Truppen zurück, sondern war die Folge eines Brandes. Als dritten Punkt hob Hörrmann heraus, dass man hier besonders deutlich den bautechnischen Übergang von der Burg zum Schloss feststellen könne. Er erwähnte unter anderem die frühen Toilettenanlagen mit Fäkalschächten, die Umwandlung von Gräben in Keller und den schrittweisen Ausbau des Wohnkomforts. Die gesamte Anlage mit unterschiedlichen Entstehungsphasen zeige "bauliche Darstellungsformen von Herrschaft".

Bauarbeiter sind auch jetzt wieder im Alten Schloss tätig. So muss vor dem Bernhardsbau aus Gründen der Verkehrssicherung eine mörtellose Mauer hochgezogen werden, damit sich Besucher nicht in neuralgischen Bereichen (Absturzgefahr) aufhalten. Vor allem am Bernhardsbau sind auch etliche alte Mauern eingerüstet. Hier haben sich Fugen geweitet, was nun eine umfangreiche Schadenskartierung erfordert, ehe mit der Sanierung begonnen werden kann.

Die Schlösser-und-Gärten-Verwaltung hat mit dem Alten Schloss in Baden-Baden noch einiges vor. Michael Hörrmann will das "Potenzial" der Anlage in den kommenden Jahren vermehrt nutzen. Er denkt an weitere Führungen - auch zu besonderen Themen wie etwa die Biotope im Umfeld der Burg - , an Informationsbroschüren, Audioguide-Angebote und "gestalterisch gut gemachte Informationstafeln". Aber erste einmal sei eine Besucherzählung geplant. Gastronomiepächter Wolfgang Scheidtweiler wies die Finanzministerin darauf hin, dass er nun die Baugenehmigung für die Sanierung von fünf Gästezimmern beim Restaurantbereich habe. Dann kann man im Alten Schloss auch übernachten.

Besucht wurde gestern von Edith Sitzmann auch die trutzige Burg Alt-Eberstein, die in ihrem Kern auf die Zeit um 1100 zurückgeht. An dieser Ruine seien heutzutage "der Ausblick und die Gastronomie das Schönste", meinte Michael Hörrmann. Das sei genug, um die Besucher glücklich zu machen. Abschließend stand ein Abstecher zur Yburg im Rebland auf dem Programm der Ministerin. In der Burg befand sich einst ein Alchemistenlabor, heute locken auch hier die Aussicht und die Gastronomie.