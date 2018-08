Naturerlebnis der etwas anderen Art

Baden-Baden - Gleich im doppelten Sinne "im Fluss" befanden sich die vier Gewinner der Aktion "BT öffnet Türen" am Donnerstag bei einem besonderen Erlebnis mitten in der Lichtentaler Allee: Von Coach, Management- und Teamberater Eckhard Sültemeyer wurden sie in und an der Oos in die Geheimnisse der Steinbalance eingeweiht.

"Über Kinder, Hunde und Steine kommt man ins Gespräch", meinte Sültemeyer gleich zu Beginn des Workshops, an dem die vier bei der Aktion ausgelosten Leser teilnehmen durften. Und tatsächlich: Die Steine entpuppten sich als Eisbrecher, die auch viele Spaziergänger faszinierten. Immer wieder wurde die Gruppe bei ihrer Arbeit fotografiert und angesprochen. Und auch untereinander kamen die Leser rasch ins Gespräch.

Bei der Steinbalance geht es aber nicht nur um ein schönes Gruppenerlebnis und nette Gespräche, sondern auch und Entschleunigung und eben darum, "im Fluss" zu sein - und zwar nicht nur, indem man im Wasser steht: Wer die Steine zu irrwitzigen, gewagten und scheinbar der Schwerkraft widersprechenden Skulpturen auftürmen will, muss ganz auf sich selbst konzentriert sein, vollkommen im Moment.

Ganz nebenbei kann man bei dieser Tätigkeit auch viel über sich selbst und das Leben an sich lernen, wie Eckhard Sültemeyer den Teilnehmern demonstrierte. Zum Beispiel, dass die Basis stimmen muss, wenn man darauf aufbauen möchte. Und dass es manchmal schon reicht, den Blickwinkel zu ändern, damit plötzlich alles Sinn macht.

Für die BT-Leser Christine Kuhn, Jutta Oser, Rudolf Baudistel und Herbert Kretz hat sich die ungewöhnliche Erfahrung in der Natur jedenfalls gelohnt, wie sie am Ende des Nachmittags unisono betonten. Gemeinsam hatten sie in zwei Stunden nicht nur einiges dazugelernt, sondern auch einen beeindruckenden und äußerst vielfältigen Skulpturengarten im plätschernden Wasser der Oos geschaffen.

Zwar sind diese besonderen Kunstwerke sehr vergänglich und fallen irgendwann wieder in ihre natürlichen Einzelteile zusammen, aber die Erinnerung bleibt. Und wer weiß, vielleicht bauen die frischgebackenen Steinkünstler künftig ja auch alleine hin und wieder Skulpturen in die Oos - Gespräche mit Spaziergängern garantiert.

