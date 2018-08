Trotz Dürre kein Trinkwassermangel

Baden-Baden - Wasser! Das kühle Nass ist angesichts hoher Temperaturen und der seit Wochen anhaltenden Trockenheit ein begehrtes Gut. Städtische Grünanlagen und private Gärten werden täglich mit Tausenden Litern am Leben erhalten, kalte Duschen wecken die menschlichen Lebensgeister. Die Folge: Der Verbrauch schnellt in die Höhe. Trotzdem ist Trinkwasser in der Kurstadt keine Mangelware. Das Grundwasserwerk Sandweier sorgt ständig für Nachschub.

Dort läuft die Förderung in diesen Tagen auf Hochtouren. Denn die Quellen im Stadtwald, die neben dem Grundwasserwerk die zweite wichtige Grundlage der Baden-Badener Wasserversorgung sind, sprudeln wegen der seit April spärlich ausgefallenen Regenfälle nicht mehr so ergiebig. Normalerweise, so Peter Riedinger, zuständiger Abteilungsleiter bei den Stadtwerken, besteht das Baden-Badener Trinkwasser jeweils zur Hälfte aus Quell- und aus Grundwasser. An Wintertagen, an denen der Gesamtverbrauch niedrig und die Quellschüttung hoch ist, macht das Quellwasser aus den Höhenlagen manchmal sogar fast 80 Prozent des Trinkwassers aus.

Völlig anders ist die Lage jetzt: Der Gesamtverbrauch ist hoch. Er liegt bei 17000 bis 19000 Kubikmeter pro Tag und damit fast doppelt so hoch wie an Wintertagen. Die Quellschüttung dagegen ist niedrig. Sie liegt bei etwa 2600 Kubikmetern pro Tag. Zum Vergleich: In regenreichen Zeiten fließt mehr als dreimal so viel Wasser aus den Quellen im Wald. Die Folge des Missverhältnisses: Weniger als 15 Prozent des Baden-Badener Trinkwassers bestehen in diesen Tagen aus herrlich weichem Quellwasser. Das harte, kalkhaltige Grundwasser aus dem Sandweierer Untergrund füllt dagegen die Masse der kurstädtischen Leitungen und sorgt gerade in der Sommerzeit für weiße Beläge am Grund des Wasserkochers und in Duschkabinen.

Enthärtungsanlage geht bald in Betrieb

"Aber nicht mehr lange", sagt Riedinger lachend. Wie bereits mehrfach berichtet, wird derzeit an einer Filteranlage gebaut, die das Grundwasser entmineralisieren und von der schädlichen Chemikalie PFC befreien soll. "Wenn alles gut läuft, geht die Anlage Mitte August in Betrieb", sagt Riedinger. Im Laufe der darauffolgenden Wochen werde der Härtegrad des Trinkwassers dann kontinuierlich sinken.

Anders als die Quellen im Stadtwald reagiert das Grundwasser nicht schnell auf Trockenphasen. "Grundwasser ist ein träges Gebilde", sagt Riedinger. Der Pegel sei trotz der derzeitigen Trockenphase nicht nennenswert gesunken. "Die ersten drei Monate dieses Jahres waren sehr nass. Davon zehren wir noch", meint Riedinger. Erst wenn jetzt auch noch der August und der September warm und trocken würden, könne es schon sein, dass der Pegel um bis zu einen Meter sinke. Das komme aber immer wieder vor. Wasser sparen müsse man in Baden-Baden auf keinen Fall. "Das Grundwasser ist sicher", so Riedinger.

Sparen sollte man es sich derzeit allerdings, die Oos oder einen ihrer Zuflüsse anzuzapfen. Auch aus den noch laufenden Brunnen im Stadtwald sollte man kein Wasser in größeren Mengen entnehmen, denn das Brunnen- und Bachwasser ist Lebensgrundlage für Fische und Amphibien. "Wir hätten die große Bitte, die Wasserentnahme auf ein Minimum zu reduzieren", sagt Stadt-Pressesprecher Roland Seiter. Auch Hans-Jürgen Vogt vom Angelsportverein Baden-Baden sorgt sich um die Fischwelt in der Oos und bittet eindringlich, auf die Wasserentnahme aus Bächen und Quellen zu verzichten.

Kurstadt-Spitzen