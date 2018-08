Kopfüber oder per Leiter ins kühle Nass

Baden-Baden - Es ist so heiß draußen, dass man am liebsten wie ein Cocktail in Eiswürfeln baden würde. Zwar gibt es keine Eisbäder in der Stadt, aber glücklicherweise ein Strandbad und drei Schwimmbäder. Eins davon liegt in der Yburgstraße im Rebland. Es verheißt einem mit seinem gletscherblauen, in der Sonne glitzernden Wasser eine so herrliche Erfrischung wie eine palmenumsäumte Oase einer Karawane in der Wüste.

Die von tobenden Kindern verursachten Wasserspritzer fühlen sich auf der Haut an wie Tropfen auf einen heißen Stein. Also nichts wie mit einem Hechtsprung hinein ins kühle Nass. Wobei kühl hier 27 Grad bedeuten. So warm ist das Wasser inzwischen. Wer sich richtig abkühlen will, muss also länger als nur ein paar Minuten drinbleiben, rät eine Schwimmerin am Beckenrand. Aber gerade das findet sie wunderbar.

So rekordverdächtig wie die (Außen-)Temperaturen so rekordverdächtig viele Badegäste haben bis Ende Juli das Steinbacher Bad aufgesucht: nämlich 28138, das sind knapp 2000 mehr als im vergangenen Jahr und etwa 10000 mehr als 2016, teilt Jan Schumacher, Leiter des Schwimmbads mit.

"Bademeister" Friedrich Gass, Fachangestellter für Bäderbetriebe, sieht noch einen anderen Vorteil in dem wohltemperierten Kühlwasser: Der Unterschied zur Außentemperatur von 30 Grad sei nicht so groß, dass es zu Kreislaufproblemen kommen könne.

Friedrich Gass hat am Beckenrand auf vieles zu achten. Beispielsweise dürfen auf dem Sprungturm beim geöffneten Fünf-Meter-Brett aus Sicherheitsgründen eigentlich nur drei Personen sein, erklärt er. Immer mal wieder muss er deshalb sein Megafon zur Hand nehmen und die anstehenden Jugendlichen ermahnen, darauf zu achten. Die stürzen sich vom Einer-, Dreier- und Fünferbrett mit einer wahren Wonne ins Wasser - gerne auch mit Blick auf ein paar Zuschauer. Die Attraktion, der Zehn-Meter-Turm, ist wie jenes im Hardbergbad seit Saisonbeginn bis auf weiteres gesperrt. Die Unfallkasse Baden-Württemberg hatte die steile, fünf Meter lange Treppenleiter beanstandet. Diese darf demnach inzwischen nurmehr drei Meter lang am Stück sein. Ein Architekturbüro sollte überprüfen, welche baulichen Veränderungen möglich sind, um die aktuelle DIN-Norm umzusetzen, hatte der zuständige Chef der Stadtwerke, Helmut Oehler, damals mitgeteilt. Inzwischen liege für das Hardbergbad ein Entwurf vor, erklärt Jan Schumacher, der eine zweigeteilte Leiter mit je 2,50Metern Länge und eine Plattform in der Mitte vorsehe. Momentan laufe die Nachfrage bei der Versicherung und beim Denkmalamt, ob diese Variante zulässig sei. Fürs Steinbacher Bad gebe es noch keine Pläne, sagt er. Die ganz große Mutprobe, vom "Zehner" zu springen, muss also noch warten.

"Bitte nicht von der Seite reinspringen", klingt es aus dem Megafon. Friedrich Gass muss mal wieder ein paar übermütige Jugendliche zur Ordnung rufen. Er achtet auch darauf, dass auf den Wegen am Beckenrand keine Schuhe und im Schwimmerbecken keine Schwimmhilfen getragen werden. Erlaubt sei lediglich ein sogenannter Aqua-Jogging-Gürtel, erklärt er.

Seit vergangenem Jahr haben die "Bademeister" mit dem neu angeschafften Hochstuhl, der in diesem Jahr auch noch einen Sonnenschirm bekommen hat, einen guten Überblick über das Badegeschehen. In diesem Jahr hat es darüber hinaus kaum Neuerungen gegeben, so Schumacher. Der Sand im erneuerten Sandkasten, unter der Schaukel und auf dem Volleyballfeld sei ausgetauscht und zwei Wasserfilter erneuert worden.

So können sich alle Badenden in dem sauberen Nass so wohl fühlen wie ein Fisch im Wasser und so lange drin bleiben, bis ihnen Schwimmhäute zwischen Fingern und Zehen wachsen. Fehlen nur noch die Eiswürfel...