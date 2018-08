Kinderspaß auf dem Merkur Baden-Baden (aku) - "Ich finde es ganz wichtig, Kinder für Literatur im weitesten Sinne zu begeistern", erklärte Manuela Romberg, Kundenberaterin bei den Stadtwerken Baden-Baden und professionelle Schauspielerin, mit großem Enthusiasmus. Am Donnerstag startete mit der Geschichte "Die Kleine Hexe" die Erzählreihe der Märchenkiste auf dem Baden-Badener Hausberg Merkur. (aku) - "Ich finde es ganz wichtig, Kinder für Literatur im weitesten Sinne zu begeistern", erklärte Manuela Romberg, Kundenberaterin bei den Stadtwerken Baden-Baden und professionelle Schauspielerin, mit großem Enthusiasmus. Am Donnerstag startete mit der Geschichte "Die Kleine Hexe" die Erzählreihe der Märchenkiste auf dem Baden-Badener Hausberg Merkur. Seit 2017 veranstalten die Stadtwerke Baden-Baden jeden Donnerstag im August eine Märchenstunde für Kinder ab fünf Jahren. Dabei sind die Vorlesungen nicht nur etwas für Kinder, "auch wir Erwachsenen sind gebannt", sagte Susanne Schwellinger, Projektleiterin der Märchenkiste. Und dem war auch so: Nicht nur glänzende Kinderaugen waren zu finden, der ein oder andere Erwachsene konnte sich bei manchen Stellen der "Kleinen Hexe" ein Schmunzeln nicht verkeifen. Manuela Romberg war sichtlich in ihrem Element: Sie las nicht einfach nur vor, sondern integrierte die Kinder durch Fragen wie "Das kennt ihr bestimmt auch, oder?". Die überschaubare Schar an Kindern hörte gespannt zu, und als die Erzählerin die Frage stellte, wer denn wisse, wie es weiter geht, streckten einige der jungen Zuhörer ganz schnell die Finger in die Höhe. Durch die Märchenkiste soll der Merkur "ein bisschen aktueller unter den Bürgern gemacht werden, und so kam die Idee, etwas für Kinder zu machen", erklärte Schwellinger weiter. Das Vorlesen solle dabei auch die Neugierde der Kinder sowohl auf Bücher als auch auf das Vorlesen an sich wecken, "man hat ja auch seinen Kulturauftrag", fügte Romberg mit einem Lachen an. Laut den beiden Veranstalterinnen hat die Örtlichkeit Merkur noch einen ganz besonderen Bonus: Gerade bei den jetzigen Hochtemperaturen bietet der Baden-Badener Hausberg eine wahre Abkühlung. Die Märchenkiste ist von den Stadtwerken Baden-Baden ins Leben gerufen worden und kann neben dem Sommerprogramm für besondere Anlässe wie Kindergeburtstage, Schulstunden oder Kindergartenaktivitäten zwischen Juni und September gebucht werden. Dafür ist eine Buchungsanfrage per E-Mail an susanne.schwellinger@swbad.de notwendig. Die nächste Sommer-Märchenstunde ist am, 9. August, 15 bis 16 Uhr. Diese ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Termine sind am 16., 23. und 30. August.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben