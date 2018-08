Kampf gegen das Insektensterben

Baden-Baden - Bei seinen Pflegemaßnahmen geht es dem städtischen Forstamt nicht nur um die Bewirtschaftung und die Erholungsfunktion des Stadtwaldes. Auch der Naturschutz spielt hier eine wichtige Rolle - und da richtet sich der Blick momentan ganz besonders auf Amphibien und die Insektenwelt.

So sieht es die Baden-Badener Forstverwaltung als eine wichtige Aufgabe an, Lebensräume zu bewahren oder auch zu schaffen. Ganz gezielt stellt man zurzeit Amphibientümpel her, um dort ein Zuhause für Molche, Kröten und Frösche entstehen zu lassen. Besonders Arten wie die streng geschützte Gelbbauchunke, aber auch Kamm- und Fadenmolche, Kreuz- und Wechselkröten, Feuersalamander und Gradfrösche sind auf solche Lebensräume angewiesen.

Dies kann natürlich nur an geeigneten Stellen mit tonhaltigen Böden geschehen, wo sich das Wasser auch lange hält. So etwas muss auch nicht mit großem Aufwand getan werden. Schon Fahrspuren von schweren Rückemaschinen, die sich mit Wasser füllen, werden besonders von Unken gerne in Beschlag genommen.

Jüngst stellte das Forstamt bei einer Pressefahrt einen der neu angelegten Tümpel in der Nähe der Jahnhütte vor, der trotz der anhaltenden Trockenheit immer noch eine erstaunliche Menge an Wasser enthält. Dabei war festzustellen, dass sich hier auch Insekten - unter anderem Libellen - wohlfühlen. Das Forstamt plant, in diesem Jahr noch sieben weitere Amphibientümpel anzulegen - finanziert wird dies durch ein Förderprogramm der EnBW.

Aber auch bei der Pflege von Waldwegen will die Forstverwaltung im Rahmen eines neu gestarteten Projekts etwas für den Artenschutz und gegen das Insektensterben tun. Damit die Waldwege dauerhaft zu nutzen sind und ein Zuwachsen verhindert wird, hat man in der Vergangenheit die Bankette auf beiden Seiten regelmäßig gemäht und gemulcht. Damit entstand ein Konflikt mit dem Naturschutz, da gerade an den oft sonnenbeschienen Wegerändern eine eigene Flora und Fauna zu Hause ist. Um künftig beiden Anforderungen gerecht werden zu können, will man im jährlichen Wechsel jeweils nur eine Seite der Wege mähen.

Dadurch soll sichergestellt werden, dass immer Lebensraum für Insekten erhalten bleibt und auch der Standort für die Flora verbessert wird. Letzteres geschieht durch die regelmäßige Pflege, die verhindert, dass sich schnell eine schattenverbreitende Vegetation einstellt, die eine blütenreiche Pflanzenwelt verdrängen würde. Denn ohne pflegerische Eingriffe verbuscht jegliches Offenland und wird im weiteren Verlauf wieder zu Wald, in dem wenige sonnenliebende Pflanzen vorkommen.

Als Andreas Kiesinger vom Forstamt jetzt das Projekt vorstellte, betonte er, dass man mit der einseitigen Erhaltung der Wegränder erst einmal Erfahrungen sammeln und schauen müsse, wie sich dies auswirkt. Insgesamt erstreckt sich das neue Baden-Badener Pflegekonzept auf Wege mit einer Gesamtlänge von 450 Kilometern. Zu hoffen bleibe, so Kiesinger, dass angesichts des reduzierten Mähens der Bankette nicht allzu viele Wanderer über den vermeintlich schlechten Zustand der Wege klagen werden.