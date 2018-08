Pendelbus zum Bad soll weiter fahren

Shuttlebus zum Hardbergbad Baden-Baden (red) - Die Stadtwerke Baden-Baden bieten während der Sommerferien immer sonntags einen Shuttlebus vom Cineplex-Parkhaus zum Hardbergbad an. Damit soll die Parksituation rund um das Bad gerade an Wochenenden entschärft werden (Foto: Walter). » Weitersagen (red) - Die Stadtwerke Baden-Baden bieten während der Sommerferien immer sonntags einen Shuttlebus vom Cineplex-Parkhaus zum Hardbergbad an. Damit soll die Parksituation rund um das Bad gerade an Wochenenden entschärft werden (Foto: Walter). » - Mehr