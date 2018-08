Wie kühlt man sich am besten ab?

Öffentliche Musikprobe Baden-Baden (red) - Der Musikverein Lichtental lädt zur öffentlichen Musikprobe heute Abend, 19 Uhr, hinter dem Alten Rathaus in Lichtental ein. Die Trachtenkapelle will sich mit schmissiger Blasmusik in die Sommerferien verabschieden (Foto: Verein). » Weitersagen (red) - Der Musikverein Lichtental lädt zur öffentlichen Musikprobe heute Abend, 19 Uhr, hinter dem Alten Rathaus in Lichtental ein. Die Trachtenkapelle will sich mit schmissiger Blasmusik in die Sommerferien verabschieden (Foto: Verein). » - Mehr