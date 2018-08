Besondere Arbeitsatmosphäre

(red) - Unter dem Dach einer ehemaligen Kachelofenfabrik in der Güterbahnhofstraße 9 in Baden-Oos haben sich im Atelier von Marliese Vogt sieben Künstler und Künstlerinnen zusammengefunden, die sich eine der ehemaligen Fabrikhallen teilen und hier arbeiten. Die Produktionshallen in Bahnhofsnähe sind ein idealer Ort für künstlerisches Schaffen, heißt es in einer Mitteilung.

Bereits 2012 wurde in diesen Hallen eine von Artists of Freedom veranstaltete erfolgreiche Ausstellung gezeigt. Inzwischen befinden sich auf dem ehemaligen Werksgelände mehrere Ateliers, das Frida-Kahlo-Museum, Fotostudios, eine Tanzschule, ein Weinhandel und eine Produktionswerkstatt für alte Kacheln. Auch die Ateliergemeinschaft ,Alte Fabrik' arbeitet hier gemeinsam auf einer Fläche von über 100 Quadratmetern.

Die Gruppe besteht aus sieben bildenden Künstlern und Fotografen. Zu ihr gehören Marliese Vogt (Malerei, Fotografie, Ikebana), Michaela Braun (figurative Malerei), Marita Braun (Akt- und Porträtmalerei), Andreas Schmidt (abstrakte Malerei und Fotografie), Benita Liebel (Installation und moderne Tuschmalerei), Selma Kaya (Fotografie), und Erdal Tasar (Fotografie).

Die Baden-Badener Künstler, die alle selbst schon häufig ausgestellt haben, schätzen die besondere Atmosphäre des gesamten Areals in der Güterbahnhofstraße, vor allem aber die Atmosphäre in den eigenen Atelierräumen. Die gegenseitige Inspiration, der regelmäßige Austausch und das Planen und Umsetzen gemeinsamer Projekte ist für sie ein wertvoller und kreativer Bestandteil ihrer Arbeit, heißt es weiter.

Das jüngste Projekt war die Teilnahme am Tag der offenen Ateliers, an dem die Künstler einen Teil ihrer Werke in einer Werkschau präsentieren konnten. Die hohen Besucherzahlen und die positive Resonanz spiegeln das Interesse an der Alten Fabrik wider. So sehen sich die Künstler auch bestätigt für weitere gemeinsame Projekte wie Ausstellungen, Veranstaltungen, Ikebana-, Fotobearbeitungs- oder Kunstkurse.

Bis zum 30. September ist die Werkschau in den Atelierräumen in der Güterbahnhofstraße 9 noch zu sehen - und zwar nach Voranmeldung unter (0173) 6737433 oder (01573)3912714 beziehungsweise E-Mail an marliese.vogt@gmx.net.