Bröckelnder Balkon am GSE-Neubau Baden-Baden (hol) - An einem Balkon der im vergangenen Jahr neu errichteten Wohnanlage der Stadt-Baugesellschaft GSE ist ein Betonstück abgebrochen. Der Brocken ist direkt neben einem Mann auf den Boden gefallen. Die GSE hat den Schaden dem verantwortlichen Bauunternehmen gemeldet und wird in den kommenden Tagen sämtliche rund 60 Balkone der Wohnanlage mit Hilfe eines Hubsteigers auf Schäden und Haarrisse überprüfen. GSE-Chef Markus Börsig bestätigte gegenüber dem BT den Vorfall. Der Betonbrocken, der sich in der vergangenen Woche an einem Balkon in der Wörthstraße 95 gelöst hatte, hat nach seinen Worten einen Durchmesser von drei bis vier Zentimetern. "Ich hätte ihn nicht auf den Kopf kriegen wollen", sagte er. Er sei froh, dass nichts weiter passiert sei. Die Balkone an den vier Gebäuden sind nach Börsigs Worten bei den Bauarbeiten als Fertigteile angeliefert und dann am Stück an den Häusern befestigt worden. Möglicherweise habe der schadhafte Balkon beim Transport oder während der Montage einen Haarriss bekommen, der schließlich zu dem Abbruch geführt habe. Die vier Gebäude der GSE sind erst im vergangenen Jahr fertiggestellt und bezogen worden. Der Wohnkomplex besteht aus insgesamt 78 preiswerten Mietwohnungen in einer Größe zwischen 35 und 90Quadratmetern.

