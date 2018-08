Festmeile liegt mitten in Vormbergs Ortskern

Loffenau

80 Steinbourger feiern Dorffest mit Loffenau (ham) - Zum Dorffest in Loffenau kommt eine Delegation von rund 80 Franzosen. Am 29. Juli soll im Kurpark die neue Partnerschaft mit Steinbourg besiegelt werden. Bürgermeister Markus Burger weilte bereits mit einer Abordnung in der 2 100-Seelen-Gemeinde (Foto: pr). » Weitersagen (ham) - Zum Dorffest in Loffenau kommt eine Delegation von rund 80 Franzosen. Am 29. Juli soll im Kurpark die neue Partnerschaft mit Steinbourg besiegelt werden. Bürgermeister Markus Burger weilte bereits mit einer Abordnung in der 2 100-Seelen-Gemeinde (Foto: pr). » - Mehr

Bühl

Eisentäler feiern Winzerfest Bühl (bm) - Mit der flott vorgetragenen Marsch-Polka "Jubiläumsklänge" eröffneten die Unzhurster Himbeermusikanten unter der Leitung von Alexander Weber am Samstagabend bei herrlichem Sommerwetter das Eisentäler Winzerfest. Es ist das 16. in Folge (Foto: Mürb). » Weitersagen (bm) - Mit der flott vorgetragenen Marsch-Polka "Jubiläumsklänge" eröffneten die Unzhurster Himbeermusikanten unter der Leitung von Alexander Weber am Samstagabend bei herrlichem Sommerwetter das Eisentäler Winzerfest. Es ist das 16. in Folge (Foto: Mürb). » - Mehr

Gaggenau

Dorffest Sulzbach: Künstlerscheune Gaggenau (red) - Heute, 9. Juni beginnt die zweitägige 775-Jahr-Feier in Sulzbach. Einen kulturellen Höhepunkt wird dabei die sogenannte Künstlerscheune setzen, in der Bilder, Ton- und Holzarbeiten von ortsansässigen Kunsthandwerkern gemeinsam gezeigt werden (Foto:pr). » Weitersagen (red) - Heute, 9. Juni beginnt die zweitägige 775-Jahr-Feier in Sulzbach. Einen kulturellen Höhepunkt wird dabei die sogenannte Künstlerscheune setzen, in der Bilder, Ton- und Holzarbeiten von ortsansässigen Kunsthandwerkern gemeinsam gezeigt werden (Foto:pr). » - Mehr

Baden-Baden

Wer steckt hinter den Masken? Baden-Baden (red) - Tolle Kostüme, laute Narri-Narro-Rufe, Bonbons und viel Konfetti. So kennen wir alle die Gruppen, die uns bei den Fasnachtsumzügen in dieser Zeit so viel Freude bereiten. Doch: Wer sich hinter den Holzmasken der Fasnachtsgruppen verbirgt, das wissen die wenigsten. Wir haben die Backöfelehexen aus Sandweier zu einem Umzug begleitet und eine der "Hexen" interviewt (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Tolle Kostüme, laute Narri-Narro-Rufe, Bonbons und viel Konfetti. So kennen wir alle die Gruppen, die uns bei den Fasnachtsumzügen in dieser Zeit so viel Freude bereiten. Doch: Wer sich hinter den Holzmasken der Fasnachtsgruppen verbirgt, das wissen die wenigsten. Wir haben die Backöfelehexen aus Sandweier zu einem Umzug begleitet und eine der "Hexen" interviewt (Foto: pr). » - Mehr