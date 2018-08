Mit Fleischspießen vom Grill ins Fernsehen

Baden-Baden

Lesetipps und Ferienfotos Baden-Baden (red) - Heute ist der letzte Schultag - für viele Familien steht nun der Jahresurlaub an, Zeit zum Entspannen und für viele auch zum Lesen. Die BT-Redaktion hat in der Mittwochsausgabe deshalb viele Lesetipps parat. Zudem startet die beliebte "Ferienfoto"-Aktion (Foto: pr).

Karlsruhe

Raubüberfälle im TV Karlsruhe (lsw) - Neben einem Raubüberfall auf eine Sparkasse in Niefern-Öschelbronn ist heute auch der Überfall auf einen Supermarkt in Karlsruhe Thema in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise zu den Verbrechen (Foto: dpa).

Baden-Baden

Untersuchung des Straßenzustands Baden-Baden (hez) - Unter den hiesigen Straßen sind auch manche Rumpelpisten. Die Verwaltung will sich jetzt einen genauen Überblick über den Zustand der Verkehrswege in Baden-Baden verschaffen. Ein Spezialfahrzeug soll die Daten für einen Straßenstrukturkataster sammeln (Foto: Zorn).