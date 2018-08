Kinder können bald wieder umziehen

Bühl

Wildkatze im Waldhägenich Bühl (jo) - Die Europäische Wildkatze hat ihr Revier bis ins Natur- und Landschaftsschutzgebiet Waldhägenich ausgedehnt. Dies berichtete Schutzgebietsbetreuer Joachim Doll dem Bühler Gemeinderat. Zu seinem umfangreichen Tätigkeitsbereich zählen auch Führungen (Foto: av).

Gaggenau

"Biotopia" in der "Pfaffenhalde"? Gaggenau (uj) - EIn "Biotop zum Anfassen" soll es sein, das Projekt "Biotopia". Nachdem der erste Versuch mit dem Bereich am Börbach gescheitert war, unternimmt der Selbacher Ortschaftsrat einen neuen Anlauf. Ausgewählt wurde jetzt der Standort "Pfaffenhalde" (Foto: Jahn).

Baden-Baden

"Hier bist du sicher" Baden-Baden (nie) - Mit dem neuen Projekt "Hier bist du sicher" will der Bürgerfonds Baden-Baden Kindern Hilfe und Sicherheit bieten. Ein orangefarbener Aufkleber an Geschäften soll den Hilfsbedürftigen signalisieren, dass sich dort jemand um sie kümmern wird (Foto: Ernst).

Ötigheim

Elternbeirat äußert Unmut Ötigheim (yd) - Die Erhöhung der Gebühren für die indergärten hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen - gegen den Willen der Elternbeiräte im Ort. Diese weisen in einem Brief an den Rat darauf hin, dass die Gebühren in Ötigheim vergleichsweise hoch seien (Foto: Archiv).