Schwarzwaldstraße im Dezember fertig

Rastatt

Unterführung und Brücke im Fokus Rastatt (dm) - Die geplante Brücke über die Rheintalbahn bei Niederbühl wird wohl erst im Jahr 2020 fertiggestellt. In Sachen Unterführung zur Mehrzweckhalle läuft derzeit eine Machbarkeitsstudie. Dies wurde bei der jüngsten Bürgersprechstunde der Bahn im Stadtteil bekannt (Foto: dm).

Baden-Baden

Für Theater steht fast alles bereit Baden-Baden (hez) - Die Umwandlung der ehemaligen Logistikhalle der Firma Juvena in Oose in ein Bus-Depot der Stadtwerke sowie in ein Probebühnenareal mit Kostümfundus für das Theater schreitet mit Volldampf voran. Für das Theater steht schon fast alles bereit (Foto: Zorn).

Rastatt

Ursache noch immer unklar Rastatt (ml) - Auch ein Jahr nach der folgenschweren Panne auf der Rheintalbahn ist die Ursache der Tunnelhavarie in Rastatt weiter unklar. Derzeit laufen noch Erkundungsbohrungen, um den Untergrund unter die Lupe zu nehmen. Die Tunnelbohrungen selbst sind gestoppt (Foto: dpa/av).

Bietigheim

Imagefilm für Bietigheim Bietigheim (hli) - Fleißig in die Kamera winken durften am Montag rund 50 Bietigheimer Vereinsvertreter. Gefilmt wurde - mit Kamera und Drohne - auf dem Sportplatz eine Szene, die in ein paar Monaten im neuen Imagefilm der Gemeinde begutachtet werden kann (Foto: hli).