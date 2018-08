Große Spiellandschaft mit Bauernhofgefühl

"Ein Premiumspielplatz, das wird gigantisch", sagt Bernd Angstenberger, zuständiger Spielplatzplaner des Fachgebiets Park und Garten, voller Freude. Der 1800 Quadratmeter große Spielplatz ist Bestandteil des städtischen Entwicklungskonzepts für die Landschaftsräume zwischen Geroldsauer Mühle und Obstgut Leisberg. Der dem Themenbereich Landwirtschaft zugeordnete Spielplatz wird zu den größeren Anlagen dieser Art in Baden-Baden zählen und soll durch seine attraktive landschaftliche Lage als Erlebnis- und Ausflugsspielplatz für den ganzen Stadtkreis dienen.

Die Bereiche für kleine und größere Kinder sind getrennt und in Spielabläufe gegliedert. Bei der Ausgestaltung der Spielgeräte orientierte man sich an der Thematik Bauernhof: ein kleines Bauernhaus als Spielhaus, ein Traktor zum Klettern und verschiedene Tierfiguren zum Wippen. "Das soll auf einfache Weise die Fantasie anregen", heißt es in einer Pressemitteilung. Für ältere Kinder wurden bereits eine 35Meter lange Seilbahn installiert sowie ein Balancier- und Kletterfeld.

Als Höhepunkt des Spielplatzes wird eine rund sieben Meter hohe Turmanlage mit Aussichtspunkten in jeder Ebene und einer Röhrenrutsche aufgestellt. Durch ihre runde Optik soll sie dabei an ein Futtersilo erinnern. Die Installation dieses "Silos" wird am annähernd höchsten Punkt des Spielplatzes erfolgen. Dadurch erhält sie eine Fernwirkung als "Eyecatcher". Zusätzlich kann sie aber auch als Orientierung für Spaziergänger auf dem Weg von und zu der nicht weit entfernten Geroldsauer Mühle dienen, so Markus Brunsing, Leiter des Fachgebiets Park und Garten.

Für das Bauvorhaben stehen 160000 Euro Haushaltsmittel zur Verfügung. Davon werden rund 68000 Euro durch öffentliche Gelder im Rahmen des Leader-Förderprogramms finanziert.