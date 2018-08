Andreas Lorenz zum Ehrenmitglied ernannt

Sinzheim



Der "Mathekönig" sagt Servus Sinzheim (nie) - Nach 30 Jahren an der Lothar-von-Kübel-Realschule geht Sport- und Mathelehrer Manfred Kugele in den Ruhestand. Als "Mathekönig" bleibt er der Schulgemeinschaft in Erinnerung, die ihn in der vergangenen Woche mit einem Abschlussfest überrascht hatte (Foto: Ernst). » Weitersagen (nie) - Nach 30 Jahren an der Lothar-von-Kübel-Realschule geht Sport- und Mathelehrer Manfred Kugele in den Ruhestand. Als "Mathekönig" bleibt er der Schulgemeinschaft in Erinnerung, die ihn in der vergangenen Woche mit einem Abschlussfest überrascht hatte (Foto: Ernst). » - Mehr