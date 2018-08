Wassermangel in den Bächen: Arbeitskreis

Rastatt

Post schließt in Ottersdorf Rastatt (ema) - Knall auf Fall und ohne Ankündigung ist die "Partnerfiliale" der Post in der Friedrichstraße in Ottersdorf am 1. August geschlossen worden. Aber: "Es wird auf jeden Fall weiterhin eine Filiale im Ortsteil Ottersdorf geben", sagte ein Post-Sprecher dem BT (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (ema) - Knall auf Fall und ohne Ankündigung ist die "Partnerfiliale" der Post in der Friedrichstraße in Ottersdorf am 1. August geschlossen worden. Aber: "Es wird auf jeden Fall weiterhin eine Filiale im Ortsteil Ottersdorf geben", sagte ein Post-Sprecher dem BT (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühlertal

Fans aus Bühlertäler bei EM Bühlertal (kie) - Europas beste Leichtathleten treten zurzeit in Berlin gegeneinander an. Mittendrin ist eine Gruppe von 25 Fans aus Bühlertal. Sie sind gekommen, um den Bühlertäler Geher Nathaniel Seiler anzufeuern. Am Dienstag konnte sich dieser über einen achten Platz freuen (Foto: pr). » Weitersagen (kie) - Europas beste Leichtathleten treten zurzeit in Berlin gegeneinander an. Mittendrin ist eine Gruppe von 25 Fans aus Bühlertal. Sie sind gekommen, um den Bühlertäler Geher Nathaniel Seiler anzufeuern. Am Dienstag konnte sich dieser über einen achten Platz freuen (Foto: pr). » - Mehr