Miniaturwelten wecken das Kind im Mann Von Veruschka Rechel Baden-Baden - "Wir Männer outen uns zwar nicht so gern, wenn es um das Spielen mit der elektrischen Eisenbahn geht, aber tatsächlich lieben es die meisten von uns", gesteht Matthias Armbruster. Die männlichen Gäste unter den mehr als 150 Besuchern, die trotz heißer Temperaturen zur Eröffnung der Miniaturwelt in "Sima's Café" in die Weststadt gekommen waren, gaben ihm recht. Keiner von ihnen konnte der Versuchung widerstehen, auf den Knopf zu drücken oder einen Jeton einzuwerfen, um mit dem Lokführer und der Kameralok durch die Schwarzwald-Landschaft zu fahren oder den Bus in Bewegung zu setzen. Innerhalb von zwei Jahren und in mehr als 600 Stunden hat der diplomierte Holz-Ingenieur eine Sehenswürdigkeit auf die Beine gestellt, deren Faszination sich niemand entziehen kann, egal in welchem Alter. Was sich Erwachsenen von oben eröffnet, entdecken Kinder ab zwei Jahren auf Augenhöhe: fünf Vitrinen mit den Miniaturwelten Schwarzwald, Winterlandschaft, Kirmes, Seilbahn und Alpenblick inklusive jeweiliger Elektronik. "Das Kind, das nicht spielt, ist kein Kind, aber der Mann, der nicht spielt, hat für immer das Kind verloren, das in ihm lebte und das ihm sehr fehlen wird." Dieses Zitat des chilenischen Schriftstellers Pablo Neruda (1904-1973), dessen Vater ausgerechnet Lokomotivführer war, ist das Credo von Matthias Armbruster, der bereits als Jugendlicher viele Stunden damit verbrachte, seine erste Modellbahn aufzubauen. Das Interesse an diesem Hobby verflog irgendwann, aber das für die Technik blieb, und die Liebe zum Werkstoff Holz veranlasste ihn zu einer Schreinerausbildung und einem Studium der Holztechnik. Nach Familiengründung und vielen beruflich interessanten Stationen unter anderem im Ausland hatte er die Möglichkeit, im Erziehungsurlaub seines zweiten Kindes wieder mit dem alten Hobby zu beginnen. Von seinem ursprünglichen Traum einer kleinen Modell-Landschaft aus Holz musste er sich aus statischen Gründen verabschieden. Also tüftelte Armbruster eine Alternative mit einer modernen Metallkonstruktion aus und erzielte ein Ergebnis, für das ihm schon so mancher reiche Vater einen Auftrag erteilen wollte, um seinem verwöhnten Kind ein ausgefallenes Spielzeug zu schenken. Doch dafür hatte der Ingenieur weder die Zeit noch die Manpower. Und so können jetzt Touristen wie Einheimische, große wie kleine Kinder Unzähliges entdecken, soviel, dass selbst mehrere Besuche dafür nicht ausreichen. Zum Beispiel auf der Kirmes das Riesenrad, das aus 1500 Einzelteilen besteht und sich auf Knopfdruck dreht. Oder ein Open-Air-Konzert mit Sound und Lichtorgel, einen Weihnachtsmarkt mit Flutlicht und eine original Kässbohrer-Pistenwalze. "Diese Erlebniswelt ist wie eine Belebung zwischen dem bisherigen Niemandsland Rheinstraße und Innenstadt", erklärt er. Entdeckungsreisen machen Appetit, und den kann man im Café von Ehefrau Sima stillen. Sie ist Ernährungscoach und bietet hausgemachte süße Verführungen an wie Kokosbällchen und Schokoladenkuchen. Für Kindergruppen zum Beispiel bei Geburtstagen oder bei Besuchen von Grundschulen und Kindergärten gibt es Komplettangebote inklusive Eintritt und Café-Besuch. www.miniaturwelt-baden-baden.de

