Mansarddach fehlt: Arbeiten ruhen von Amts wegen

Baden-Baden - Vor zwei Jahren hat der erste Spatenstich zur Sanierung der drei historischen Häuser im Steinbacher Städtl stattgefunden. Zwei der Gebäude sind inzwischen bezugsfertig, es wohnen sogar schon Leute darin. Doch bei dem ältesten der drei Häuser, jenem in der Steinbacher Straße49, stehen die Arbeiten still. Der Grund: Die Baumaßnahme wurde von Amts wegen (städtisches Fachgebiet Bauordnung) eingestellt, da es zwischen der Bauausführung an dem denkmalgeschützten Haus und der ursprünglichen Planung gravierende Unterschiede gibt.

Die ursprüngliche Planung sah vor, das mehr als 300 Jahre alte Gebälk im obersten Stock des Baudenkmals in die Sanierung miteinzubeziehen. Allerdings war den Planern laut einem Gutachten, das der Stadt vorliegt, vermutlich bewusst, dass das alte Gebälk wohl Probleme bereiten könnte.

Bereits im August 2017 berichtete das BT, dass das Mansarddach des aus dem 17.Jahrhundert stammenden Gebäudes wegen schadhafter Substanz komplett abgetragen werden musste. Dieser Umstand führte nun dazu, dass die Denkmaleigenschaft, die mit Steuervergünstigungen verbunden ist, vom Landesamt für Denkmalpflege infrage gestellt werden kann.

Auf Anfrage beim Landesamt für Denkmalpflege in Stuttgart lautet die Antwort, dass man diese Entwicklung bedauere "obwohl es im Vorfeld intensive Abstimmungen und Ortstermine mit den Denkmalbehörden gab und die historische Bausubstanz denkmalgerecht hätte saniert werden können".

Das Kriterium der Denkmaleigenschaft sei gerade für die Käufer der geplanten Eigentumswohnungen wegen der Steuervorteile attraktiv gewesen, teilt ein Mitarbeiter des Karlsruher Maklerbüros auf Nachfrage mit. Das Maklerbüro hat alle neun Wohneinheiten der Baudenkmäler an Käufer vermittelt. Würde die Denkmaleigenschaft verloren gehen, habe dies "schwerwiegende Konsequenzen" für die Eigentümer. Der Mitarbeiter berichtet von mittlerweile "unzufriedenen Käufern", und dass es seit rund einem Jahr sehr schwierig sei, mit dem verantwortlichen Projektträger, der hinter einer Vermögensverwaltung in Rastatt steht, in einen Dialog zu treten.

Die verantwortliche Person der Rastatter Vermögensverwaltung, die als Bauträger fungierte, war derweil nicht zu erreichen. Für die Stadt ist der Bauträger dagegen "bisher unauffällig". Die zu den Steinbacher Baudenkmälern entworfenen Sanierungspläne beinhalten laut Bürgermeister Alexander Uhlig ein "Holzgutachten" eines vereidigten Sachverständigen, der sich mit dem historischen Gebälk und dem Fachwerk "dezidiert auseinander gesetzt" habe. Derzeit würde dieses Gutachten seitens der Stadt exakt geprüft. Ohne der abschließenden Prüfung des Gutachtens vorgreifen zu wollen, könne dem Bauträger nicht so viel oder gar nichts vorgeworfen werden. Was augenscheinlich ein Riesenskandal sein könnte, entpuppe sich "bei genauerer Betrachtung wohl nicht als ein so großer Skandal", so Uhlig.

Er räumt ein, dass es eine konkrete Überwachung der Baumaßnahme, die sich direkt neben dem Steinbacher Rathaus befindet, nicht gegeben habe, der Bauträger jedoch mit schlechterer Bausubstanz zu kämpfen gehabt habe, als ursprünglich angenommen. Im Laufe des Augusts werde es einen Ortstermin mit allen Betroffenen inklusive Denkmalschutz und Landesdenkmalamt geben, teilt Uhlig weiter mit.

Der Bürgermeister zeigt sich indes davon überzeugt, dass "eine gute Lösung für das Städtl" herbeigeführt werden könne. Er konkretisiert diese Lösung wie folgt: "Jawohl, das Dach wird optisch ,dupfengleich' hergestellt, wie es früher war."

Inzwischen forderte Stadt- und Ortschaftsrat Günter Seifermann (Grüne) in einem Brief an Oberbürgermeisterin Margret Mergen eine Veränderungssperre. Uhlig klärt über die rechtliche Situation auf: "Eine Veränderungssperre kann man nicht erlassen, dazu wäre ein Bebauungsplan notwendig, den gibt es aber an der Stelle nicht." Für das historische Häuserensemble gibt es aber eine Erhaltungssatzung, die 2011 auf den Weg gebracht wurde. Für Uhlig stellt diese ohnehin das passendere baurechtliche Instrument für ein bestehendes Quartier dar. Man werde auf jeden Fall prüfen, ob dies Sinn mache und warum diese Satzung seinerzeit nicht weitergeführt wurde. Es sei gut, dass die Diskussion nun hierüber geführt werde, weil dadurch auf solche Besonderheiten aufmerksam gemacht werde. "Das Städtl in Steinbach ist etwas Besonderes, deswegen muss eine Erhaltungssatzung so umfassend wie möglich gemacht werden, damit das prägende Stadtbild in der Gesamtschau wirkt", sagt Uhlig.