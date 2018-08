Dreitägiges Fischerfest ist nach wie vor sehr beliebt

Berlin

Vom Quertreiber zum Antreiber Berlin (red) - Diese Woche hat sich Jens Spahn (dpa-Foto) ausnahmsweise freigenommen. Abschalten für ein paar Tage in Tirol. Danach will der Bundesgesundheitsminister aber wieder dauerpräsent sein. So wie er das auch schon vorher war. Das Parlament mag urlauben. Spahn nicht. Ein Porträt.

Baden-Baden

Mit dem Rad quer durch Amerika Baden-Baden (for) - Tobias Bailer aus Baden-Baden fiebert einem ganz besonderen Abenteuer entgegen: Im Juni 2019 wird er beim Race Across America teilnehmen, dem härtesten Radrennen der Welt. Dabei fährt er in neun Tagen von der West- an die Ostküste der USA (Foto: sportshot).