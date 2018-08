Geld aus Bildungspaket reicht hinten und vorne nicht Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Kinderarmut in Deutschland - Kinderarmut in Baden-Baden!" Obwohl das Poster, das Eva Pfistner und Frank Herzberger auf dem Foto halten, bereits vor elf Jahren eingesetzt wurde, ist seine Botschaft heute akuter als damals. Die Geschäftsführerin der AWO und Frank Herzberger, im Auftrag der Caritas, Leiter des Stadtteils Briegelacker, stehen stellvertretend für die Aktion "Schultüten" der Liga der Wohlfahrtsverbände. Das sind neben den Genannten das Diakonische Werk und der Paritätische Wohlfahrtsverband. Dabei geht es keineswegs darum, den ABC-Schützen beim Eintritt ins Schulalter den "Ernst des Lebens" zu versüßen. Es geht um Familien, die ihren Lebens-Unterhalt von Transferleistungen bestreiten müssen. Sie fühlen sich von den Anschaffungskosten für die Erstausstattung der Schulanfänger überfordert. Abgesehen von den Schulranzen, die in diesem Jahr von Sponsoren finanziert werden, belaufen sich die Kosten für die mehr als 30 Posten umfassende Materialliste inklusive Sportzeug und Diverses auf rund 150 bis 200 Euro. 100 Euro sind aber der Betrag, den das Bildungspaket Betroffenen als Starthilfe zubilligt; und das in zwei Tranchen im Herbst und Februar. Trotz geringfügiger Erhöhung billigt der Hartz-IV-Regelsatz 2018 den sechs bis 14 Jahre alten Kindern unter dem Stichwort "Bildung" lediglich 53 Cent pro Monat zu. Hilfe wird bis auf weiteres vonnöten sein, denn: Sollten alle Kinder der entsprechenden Altersstufe schulreif sein, beträfe das in diesem Jahr über 100 Buben und Mädchen, da die Zahl der Menschen, die geflüchtet sind, eingerechnet wird. Darüber hinaus reißt der Bedarf an "Verbrauchsmaterial" nicht nach der Erstausstattung ab, gibt Pfistner zu bedenken. Deshalb sei man dazu übergegangen, dass auch Grundschüler bis zur 4. Klasse antragsberechtigt sind. Bedarf kann übers Jobcenter die Verbände der Liga, die Kindergärten oder den Sozialdienst Katholischer Frauen angemeldet werden. Wer für die Aktion spenden möchte, kann das auf dem Konto des AWO-Kreisverbandes tun. Hier die Daten: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Kto.-Nr. 30225 155, BLZ 66250030 oder IBAN: DE87662500300030225155, BIC: SOLADES1BAD Kommentar

