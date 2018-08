SWR-4-Sommerspaß startet diesmal in Geroldsau

Baden-Baden - Geroldsau steht ein aufregender Tag bevor. Kommenden Montag, 20. August, macht der SWR-4-Sommerspaß dort Station, der erwarteten Besucherschar wird ein umfangreiches Programm geboten samt regionaler Gastronomie.

Der SWR sucht für seine insgesamt zwei Wochen dauernde Tour alljährlich kleinere Ortschaften oder Ortsteile, die sich von ihrer besten Seite präsentieren dürfen. Als die SWR-Anfrage im Baden-Badener Rathaus einging, wurde das Team an Ulrike Mitzel verwiesen, die Vorsitzende des Turnvereins Geroldsau. Kurzerhand setzte sie sich mit den Vereinsvorsitzenden von Geroldsauer Vereinen zusammen: Renate Vorbach vom Gesangverein Merkur, Imogen Nabel von den Höllenwölfen und der stellvertretenden Vorsitzenden der Musikkapelle, Margarethe Seckler. "Wir haben heiß diskutiert und jeder hat die Sache mit seinem eigenen Gremium intensiv erörtert", schildern die Vereinsvertreter rückblickend den nicht einfachen Entscheidungsprozess, ob sie das Großprojekt gestemmt bekommen. Denn den Organisatoren wird vom SWR viel abverlangt. Es wird nicht einfach nur eine Bespaßung der in der Regel sehr zahlreichen Besucher erwartet, die dem Sommererlebnis häufig täglich hinterher reisen. So sind etwa Führungen gewünscht zu regionalen Besonderheiten.

Das sind neben der Geroldsauer Mühle, die von Martin Weingärtner bei zwei Führungen vorgestellt wird, die Highland-Rinder der Familie Baumann. Mit dem Förster wird zudem eine kleine Wanderung auf dem Geroldsau direkt tangierenden Panoramaweg angeboten. Die im Frühjahr aufgestellten Mitfahrbänke sind ebenfalls ins Programm aufgenommen, SWR 4 wird über die zugrundeliegende Idee berichten. Zudem werden alte Trachten gezeigt, allerdings nur an Puppen, da diese Kleidergröße heute nicht mehr gängig ist, schmunzelt Imogen Nabel.

Die Musikkapelle wird natürlich Kostproben ihres Könnens liefern, die Gymnastikgruppe des Turnvereins probt auch schon fleißig für ihren Auftritt, und die fast schon legendären Geroldsauer Wasserfallspringer werden vorgestellt. Werner Peter verrät in etlichen Anekdoten und Geschichten Wissenswertes über den idyllischen Ortsteil. Günter Eckerle, der früher das öffentliche Backhäuschen betrieben hat, bietet "Dinnele" an. Der SWR wünscht zwar keine Gourmetmenüs, doch sollen die Besucher "auch nicht 14 Tage lang von Bratwurst leben", so Ulrike Mitzel, weshalb die Geroldsauer Gastronomen mit ins Boot geholt wurden.

Die Geroldsauer werden das diesjährige Spektakel nun als erster Ortsteil am 20. August eröffnen. Los geht es um 12Uhr, die geführten Rundgänge beginnen um 13 Uhr. Von 15 bis 18 Uhr findet ein gemütliches Sommerfest statt. Zwischen 16 und 17 Uhr sendet SWR4 dann eine Stunde lang live aus Geroldsau. Moderatoren sind Irene Merkel und Johannes Stier. Für den Transport der erwarteten Besucherschar werden ab dem Bahnhof Shuttle-Busse eingesetzt.