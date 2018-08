Realschule: Erneuerung der Außenanlage ist in Arbeit

Sinzheim (ahu/red) - Im Zuge des Um- und Neubaus der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim wird auch die Außenanlage umgestaltet. Das komplette Schulhofareal sowie der südliche Bereich vor der Fremersberghalle werden erneuert. Momentan wird auf rund 2170Quadratmetern hellgraues Doppelverbundsteinpflaster verlegt. Der Eingangsbereich des Neubaus wird mit anthrazitfarbenen Pflastersteinen auf etwa 560Quadratmetern optisch hervorgehoben. Mehrere Baum- und Pflanzbeete erhalten Einfassungen aus U-Steinen, die teilweise Auflagen aus Holz erhalten und als Sitzgelegenheiten für Schüler dienen. Bauleiter Klemens Mercsanits, Sinzheims Ortsbaumeister Richard Hörth und Mitarbeiter sowie der Inhaber der ausführenden Firma haben sich gestern getroffen und das Vorhaben vor Ort besprochen. Auf dem ehemaligen Fahrradkeller an der Halberstunger Straße entsteht ein Minispielfeld von acht Meter Breite und einer Länge von 24,70 Metern. In zwei getrennten Bereichen, die mit Banden und Ballfangnetzen ausgestattet sind, kann Fußball und Basketball gespielt werden. Außerdem wird die Möglichkeit geschaffen, Tischtennis und Schach zu spielen. Zu Unterrichtszwecken entstehen im Freien ein Atrium, eine Obstwiese, ein Garten und ein Kräuterbeet. Die vorhandene Feuerwehrzufahrt auf der Rückseite der Schulgebäude wird verlängert und als Schotterrasen ausgebaut. Platten, Minispielfeld und neue Pflanzen Die Kosten für den Bau dieser Außenanlage betragen rund 390000Euro, für das Minispielfeld 65000 Euro und für die Bepflanzungsarbeiten etwa 34000 Euro. Im Zuge des Umbaus und der Erweiterung der Realschule war der Abbruch des Altbaus aus dem Jahre 1973 im Herbst vergangenen Jahres vorgenommen worden, stehengeblieben war lediglich der Radkeller, damit dieser als Lagerraum verfügbar bleibt. Danach wurden die Fundamente für den Neubau des Verbindungstraktes erstellt, im nächsten Schritt wurde die Bodenplatte hergestellt, damit die Hochbauarbeiten für das eingeschossige Gebäude beginnen konnten. Der Trakt stellt die Verbindung zwischen den einzelnen Flügeln her und umfasst zusätzlich eine Aula, ein Musikzimmer und weitere Räume. Für die Gesamtbaumaßnahmen an der Schule inklusive Teile der Außenanlage sind 8,3Millionen € Euro veranschlagt. Die Gemeinde erhält insgesamt 3,56Millionen Euro € an Förderung für das Bauprojekt. Die restlichen 5,44 Millionen Euro € hat die Gemeinde über die Jahre angespart. Der neue Nordflügel und die neue Schulmensa waren im September eingeweiht worden.

