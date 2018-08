Benefizkonzert wieder voller Erfolg

(sre) - Seit mittlerweile neun Jahren unterstützt "Amadeus"-Chefin Tatjana Hilger bereits die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" mit Benefizkonzerten in ihrem Restaurant. Beim Konzert für die diesjährige Aktion Ende Juli riss zum wiederholten Mal Elvis-Interpret Andy King sein Publikum von den Stühlen. Bei dem stimmungsvollen Abend ist eine stolze Spendensumme zusammengekommen: Gestern übergab Tatjana Hilger einen Scheck in Höhe von 2800 Euro. Die Spende setzt sich zusammen aus den Eintrittsgeldern des Konzerts, einer 500-Euro-Spende der Baden-Württembergischen Bank (BW-Bank) und weiteren Spenden, die von den Töchtern der Restaurant-Chefin, Julia und Kira Hilger, am Konzertabend gesammelt wurden. Vom "Amadeus" wurde die Summe großzügig aufgerundet.

"Der Abend ist für alle ein Highlight, gleichzeitig kann man Menschen in Not unterstützen", umschrieb Tatjana Hilger den besonderen Reiz des schon traditionellen Benefizkonzerts. Durch die Spenden Menschen in schwierigen Lebenslagen helfen zu können, erfülle sie mit Freude und Stolz. Sonja Merkle von der BW-Bank lobte die Besonderheit der BT-Aktion, direkt vor Ort zu unterstützen: Schließlich gebe es auch in Baden-Baden genügend Menschen in Not.

Hilger dankte bei der Spendenübergabe zudem ihrem engagierten Team und hob die gute Zusammenarbeit mit dem Verein "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" hervor. Sie will die BT-Spendenaktion natürlich weiterhin unterstützen: Im "Amadeus" gibt es bereits jetzt einige kreative Ideen, was man 2019 im zehnten Jahr der Benefizkonzerte als besondere Jubiläumsaktion anbieten könnte.