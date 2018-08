Verfassungsplatz: Keine Brücke

(hol) - Die Stadtverwaltung lehnt den Vorschlag von SPD-Stadtrat Werner Schmoll ab, am Verfassungsplatz vor der nördlichen Einfahrt des Michaelstunnels eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke als Hilfe zur Querungshilfe der B500 zu bauen (wir berichteten). Dafür seien derzeit weder die finanziellen Voraussetzungen noch die personellen Ressourcen beim Fachgebiet Tiefbau und Baubetrieb vorhanden, heißt es in einem Schreiben von Oberbürgermeisterin Margret Mergen an den SPD-Stadtrat. Aufgrund der Vielzahl der anstehenden Projekte könne man den Vorschlag derzeit nicht weiter verfolgen. Wie berichtet, stehen in der Innenstadt in den kommenden Jahren mehrere Brückensanierungen an.

OB und Schmoll uneins über Steigung

Mergen zweifelt grundsätzlich an dem von Schmoll vorgeschlagenen Projekt. Wie die Verwaltung vorrechnet, müsste die lange Rampe, die als Auffahrt zu der Brücke dienen würde, eine Steigung von immerhin sechs Prozent vorweisen. Die Fachplaner würden deshalb die Situation so einschätzen, dass der Großteil der Radfahrer und Fußgänger trotz vorhandener Brücke den ebenerdigen Weg über die Kreuzung nähme, meint Mergen.

Das akzeptiert Schmoll nicht. Er will spätestens im Oktober im Gemeinderat über das Thema diskutieren und bittet, dass bis dahin eine nachvollziehbare Berechnung vorgelegt wird, aus der hervorgeht, wie die Verwaltung auf eine Steigung von sechs Prozent kommt. Als Laie komme er zu einem anderen Ergebnis: eine maximale Steigung von 3,3Prozent, was laut Schmoll ein guter Wert für eine hohe Akzeptanz einer Brücke ist.