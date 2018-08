160 Filmfans kommen zum Auftakt

Karlsruhe

DFB-Pokal für KSC finanziell reizvoll Karlsruhe (lsw) - Auch wenn es beim Karlsruher SC niemand laut sagt: Ein Sieg zum Auftakt des DFB-Pokals gegen Hannover 96 würde dem Fußball-Drittligisten auch finanziell gut tun. Denn die Prämie in Höhe von 332.000 Euro könnten die Badener gebrauchen (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Auch wenn es beim Karlsruher SC niemand laut sagt: Ein Sieg zum Auftakt des DFB-Pokals gegen Hannover 96 würde dem Fußball-Drittligisten auch finanziell gut tun. Denn die Prämie in Höhe von 332.000 Euro könnten die Badener gebrauchen (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Murg-chill-Out mit Musik Rastatt (red) - An drei Mittwochabenden im August lädt die städtische Kinder- und Jugendförderung zum Chillen an der Murg. Der "Murg-Chill-Out" findet immer mittwochs am 15., 22. und 29. August, jeweils zwischen 19 und 22 Uhr im Murgpark bei der Badner Halle statt (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - An drei Mittwochabenden im August lädt die städtische Kinder- und Jugendförderung zum Chillen an der Murg. Der "Murg-Chill-Out" findet immer mittwochs am 15., 22. und 29. August, jeweils zwischen 19 und 22 Uhr im Murgpark bei der Badner Halle statt (Foto: Stadt). » - Mehr

Ettlingen

Asiaten ganz vorne in Ettlingen Ettlingen (red) - Der asiatische Musiknachwuchs triumphiert beim Ettlinger Klavierwettbewerb. Unter den ersten Preisträgern ist allerdings auch der Münchner Pianist Jonas Aumiller; der 20-Jährige ist gerade auf dem Sprung an die renommierte Juilliard School in New York (Foto: Reznicek. » Weitersagen Ettlingen (red) - Der asiatische Musiknachwuchs triumphiert beim Ettlinger Klavierwettbewerb. Unter den ersten Preisträgern ist allerdings auch der Münchner Pianist Jonas Aumiller; der 20-Jährige ist gerade auf dem Sprung an die renommierte Juilliard School in New York (Foto: Reznicek. » - Mehr

Bühl

Spannender Elsass-Krimi Bühl (red) - Die Sommer-Lesung der Mediathek begann mit einer Überraschung. Der Schriftsteller Jean Jacques Laurent ist kein Elsässer, sondern gebürtiger Niedersachse mit Pseudonym. Jan Beinßen fesselte das Publikum mit seinem vierten Elsass-Krimi "Elsässer Verfehlungen" (Foto: mf). » Weitersagen (red) - Die Sommer-Lesung der Mediathek begann mit einer Überraschung. Der Schriftsteller Jean Jacques Laurent ist kein Elsässer, sondern gebürtiger Niedersachse mit Pseudonym. Jan Beinßen fesselte das Publikum mit seinem vierten Elsass-Krimi "Elsässer Verfehlungen" (Foto: mf). » - Mehr