Entdeckungstouren an der Mühle

Von Karla Kröner Baden-Baden - Am vergangenen Samstag gab es für Freunde der Natur und des Schwarzwaldes und verschiedenster Delikatessen an und in der Geroldsauer Mühle viel zu entdecken. In den zurückliegenden drei Jahren ist die Geroldsauer Mühle mit Naturparkmarkt, Gasthaus und großem Biergarten zu einem beliebten Platz für Liebhaber des Schwarzwaldes und auch von Baden-Badenern geworden. Auf der Sägmüller Matte, der Wiese direkt neben der Mühle, stellten sich die Traktorfreunde Lichtental mit vielen ihrer Geräte vor. Dort war auch die Freiwillige Feuerwehr Lichtental mit Einsatzfahrzeug anzutreffen. Tierfreunde konnten Schafe bei der Schäferei Svensson streicheln oder eine Kutschfahrt mit den Schwarzwälder Füchsen geführt von Melanie und Rüdiger Knäbel unternehmen. Dafür war der Kutschfahrbetrieb Hof Rehgarten mit vielen ausgestellten Kutschen vor Ort. Im Hof der Geroldsauer Mühle konnte beim städtischen Forstamt Wild und bei beim Eiswagen von "Hofeis" Eis aus der Region verköstigt werden. Im Mühlenmarkt, in dem beide Produkte erhältlich sind, gab es ebenfalls viel zu probieren. Für das leibliche Wohl wurde auch am Stand von "echt Schwarzwald" gesorgt. Bürstenmacher Andreas Kaupp stellte sein Traditionshandwerk vor und zeigte handgemachte Besen und Bürsten. Hufeisen wurden bei dem Schmied Müller-Billen vor Ort gefertigt, und bei "Woodpecker" zeigte Rolf Sauer Holzskulpturen, die auch in der Mühle zur Schau stehen. Die Skulptur des zukünftigen Holzosterhasen der Mühle konnte auch schon bewundert werden. In einem Parcours von NaturPur und cityseg konnte man mit Segway, Fahrrad oder Elektroroller "Scrooser" über den Hof rauschen. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club und die Leaderkulisse Mittelbaden, ein Regionalentwicklungsprogramm der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg, präsentierten ihre aktuellen Projekte. Einen Fünfkampf für Holzverliebte, bei dem man beispielsweise Bohren, Nageln oder Werkzeuge erraten musste, wurde vom Holzbau Weingärtner organisiert. Den ersten Preis hat Mühlenmädl Jana Morlock, neue Repräsentantin und Sympathieträgerin des Wirtshauses, überreicht. Zu gewinnen war eine Holzgarnitur für Garten oder Terrasse. Die Familie Weingärtner als Erbauer und Betreiber der Geroldsauer Mühle erfreute sich stolz an einer hohen Besucherzahl.

