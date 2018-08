Es begann vor 6 915 Tagen in der Linie 201

Freiburg / Heitersheim



Winzer setzen auf neue Rebsorten Freiburg/Heitersheim - Sie heißen Muscaris, Cabernet Cortis oder Calastra: Neue Rebsorten sollen den Weinbau in Baden und Württemberg auch in Zeiten des Klimawandels sichern. Denn die den Weintrinkern vertrauten Rebsorten bekommen zunehmend Probleme (Foto: dpa). » Weitersagen - Sie heißen Muscaris, Cabernet Cortis oder Calastra: Neue Rebsorten sollen den Weinbau in Baden und Württemberg auch in Zeiten des Klimawandels sichern. Denn die den Weintrinkern vertrauten Rebsorten bekommen zunehmend Probleme (Foto: dpa). » - Mehr