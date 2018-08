Geldspende in Höhe von 12 000 Euro überreicht

(red) - Gute Nachrichten kann Pater Tobe, der derzeit das Seelsorgeteam um Pfarrer Zimmer in der Seelsorgeeinheit Baden-Oos, Sandweier, Haueneberstein verstärkt, bei seiner Rückkehr in sein Heimatdorf Egudene in Nigeria überbringen, heißt es in einer Mitteilung. Wenn er am 30. August wieder in seine Heimat abreist, kann er seinem Reisegepäck eine Geldspende in Höhe von 12000 Euro € zurechnen, die er vom Leitungsteam der Kolpingsfamilie Baden-Oos entgegennehmen konnte und die sich aus Spenden und Aktionen des vergangenen Jahres zusammensetzt.

Die Menschen in seinem Heimatort können den Betrag sehr gut gebrauchen. In erster Linie sollen damit die Arbeiten zum dritten Bauabschnitt des Schul- und Ausbildungszentrums (Sunrise Education Centre) fortgesetzt werden, welches nach Fertigstellung unter anderem auch Räume für die weiterführenden sechs Klassen umfassende Sekundarschule aufnehmen soll. Derzeit werden in Kindergarten und in den Schulklassen eins bis sechs der Grundschule (Primary School) etwa 150 Kinder unterrichtet. Insgesamt haben seit Bestehen der Schule bereits drei Klassen der Grundschule ihre Abschlussprüfung absolviert. Die Schule ist in der Umgebung sehr beliebt, und die Verantwortlichen haben sich einen guten Ruf erarbeitet. Der Andrang ist daher aufgrund von Neuaufnahmen im Kindergarten und "Seiteneinsteigern" aus anderen Schulen ungebrochen.