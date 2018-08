Drei Sekunden Donnergrollen

Baden-Baden

BT-Leser senden Urlaubsgrüße Baden-Baden (aku) - Ferne Länder bereisen, Abenteuer erleben oder einfach nur Zeit mit den Liebsten im Garten verbringen. Viele BT-Leser haben die erste Hälfte der Sommerferien bereits in vollen Zügen genossen, wie sie in ihren Ferienfotos zeigen. Die BT-Aktion läuft noch bis zum 9. September (Grafik: BT).

Karlsruhe

"Ordentlich auf die Fresse" Karlsruhe (red) - Hannover 96 zeigte dem Karlsruher SC (Foto: dpa) in der ersten Runde des DFB-Pokals seine Grenzen auf. Der Bundesligist gewann 6:0 und nutzte dabei die vielen Ballverluste der Badener, die "ordentlich auf die Fresse bekamen", wie KSC-Trainer Alois Schwartz später sagte.

Karlsruhe

Badens Verfassung wird 200 Karlsruhe (kli) - Am 22. August 1818 unterzeichnete der damalige Großherzog Karl in Bad Griesbach die erste badische Verfassung (Symbolfoto: Klink). Mit zwei Kammern, einem Grundrechtekatalog und einem Wahlrecht (für Männer) ist sie eine der ersten Verfassungen im Deutschen Bund.

Rastatt

Vorpremiere am Drehort Rastatt (ar) - Mit einem Schmankerl feierte der Rastatter Kinosommer am Samstag sein Silberjubiläum: Die Kinofreunde erlebten noch vor dem Kinostart am 13. September im Kulturforum den Film "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm", der zum Teil in Rastatt gedreht wurde (Foto: ar).