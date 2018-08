Hufe auskratzen und Schweif kämmen

Glasgow

Nils Dunkel macht Hoffnung Glasgow (dpa) - Mit einem vierten Platz am Barren sind die Kunstturn-Europameisterschaften in Glasgow für Nils Dunkel zu Ende gegangen. Der 21-Jährigen, der weniger als drei Zehntelpunkte von einer Medaille entfernt war, sorgte mit diesem Ergebnis für einen Lichtblick (Foto: dpa).

Baden-Baden

Literarische Fundstücke Baden-Baden (fasa) - Beim Sommertheater im Baden-Badener Baldreitgarten präsentierten Kabarettist und Puppenspieler Carsten Dittrich und Klavierkabarettist Konstantin Schmidt (Foto: fasa) eine fröhliche Mischung aus bekannten Klassikern und literarischen Fundstücken.

Kappelrodeck

Reiterin lebensgefährlich verletzt Kappelrodeck (lsw/red) - Bei einem Reitunfall in der Nähe von Kappelrodeck ist eine 15-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Vermutlich hatten Waldarbeiten das Tier aufgeschreckt. Dabei stürzte das Mädchen und verletzte sich trotz Helms schwer (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Islandpferde sind intelligent Baden-Baden (red) - Vor zwei Jahren kauften Helen Merkel und ihre Eltern das Islandpferd Leysing. Islandpferde sind sehr intelligente Tiere. Leysing ist dazu noch sehr temperamentvoll. In diesem Jahr möchte Helen mit ihrem Pferd zum ersten Mal an einem Turnier teilnehmen (Foto: pr).