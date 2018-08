Live-Sendung vom Sonnenfleck

Baden-Baden - "Wir sind keine Städter, wir sind Geroldsauer", sprach Margarete Seckler, stellvertretende Vorsitzende des Musikvereins Geroldsau, in das Mikrofon von SWR4-Moderatorin Irene Merkel. In Geroldsau fiel am Montag der Startschuss für die 14-tägige SWR4-Sommererlebnis-Tour des Studios Karlsruhe durch das Sendegebiet. Insgesamt in zehn Orten wird im Tour-Verlauf Station gemacht.

Seit 13 Jahren tourt der Sender im Sommer durch die Lande, um mit spannenden und bunten Geschichten zu begeistern. Ebenso lang beweist ein harter Kern von Hörern Treue zum Sommererlebnis. Aus fast allen Landesteilen begleiten sie das Moderatoren-Duo Irene Merkel und Johannes Stier.

Geroldsau ist ein Sonnenfleck im Stadtgebiet. Warum dies so ist, dafür hatte Seckler eine Erklärung parat: "Der Nebel kann keine Schilder lesen und biegt deshalb nie nach rechts ab." Und so lautete auf dem Festplatz das Motto "Sonne satt". Dort präsentierten sich nicht nur die Höllenwölfe, der Turn-, Musik- und Gesangverein gut auf das Spektakel vorbereitet, sondern auch Gastronomen. Sie warben mit Gulasch vom Hochlandrind, Wildbratwurst und Flammkuchen um die Gäste. Außerdem informierte Imker Kurt Jülg über die Honigbiene und ihre wilden Verwandten. Steinmetz Walter Grimm brachte einen Sandsteinblock in Form. Zwölf Traktoren der Traktor-Freunde Lichtental-Geroldsau, darunter ein echter Porsche-Diesel von 1956 mit 32 PS, rahmten den Platz ein. Die TV-Tanzgruppe schwang ungeachtet der hohen Temperaturen die Beine. Die Musik kam nicht nur aus der Konserve, sondern war mit dem Musikverein und dem Saxofon-Duo Josef Bühler und Michael Bähr unter der Leitung von Stefan Seckler auch live zu hören. Melodien zum Klingen brachten auch die Mitglieder des Gesangvereins "Merkur", dirigiert von Günther Siegwarth.

Drei Touren standen während des Nachmittags zur Auswahl. Revierförster Lars Lingslebe führte eine große Teilnehmergruppe über den Panorama- und Wasserfallfußweg bis zum Geroldsauer Wasserfall. Dort zauberten die Geroldsauer Wasserspringer Dominik, Fabian, Matthias, Christian und Sebastian ein Hauch von Acapulco zwischen die Schwarzwaldtannen, dafür gab es reichlich Applaus. Es ist Tradition, schon die Eltern wagten den beherzten Sprung in die Tiefe, taten die fünf während der Live-Übertragung kund.

Eine andere Gruppe konnte Martin Weingärtner zur Führung mit den Themen Bau der Mühle und regenerative Energien in der Geroldsauer Mühle begrüßen. Im Mittelpunkt der dritten Führung standen die Hochlandrinder des Biohofes Baumann. Noch nie habe er Fleisch gegessen, das einen Namen trägt, meinte ein sichtlich beeindruckter Moderator Stier. Auf seinem Teller lag Mister B. Ein ehemaliger Zuchtbulle, wie Christine und Axel Baumann im Interview preisgaben.

Die Stimmung auf dem Platz und unter den Besuchern war großartig. Voller Spannung lauschten sie den Interviewpartnern von Merkel und Stier. Eine schöne Geschichte hatte Imogen Nabel von den Höllenwölfen zu erzählen. In deren Mittelpunkt stand das gelbe Mitfahrbänkchen am Brahmsplatz, über das sich an diesem Tag Heidi und Werner Geschke aus Karlsruhe besonders freuten. Mit Stadtbahn und Bus reisten sie an. Der Brahmsplatz bedeutete für sie das vorläufige Ende ihrer Reise, also nahmen sie auf der Mitfahrerbank Platz und mussten nicht lange auf die Mitnahme warten, erzählte der Karlsruher.