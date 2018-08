Einige Neuheiten im Jubiläumsjahr

Iffezheim - Die Galopprennbahn Iffezheim feiert ihren 160. Geburtstag - und wie! Neben sechs Renntagen mit insgesamt 52 Rennen ist während der kommenden Großen Woche auch ein buntes Rahmenprogramm geboten. Dieses soll vom Samstag, 25. August, bis Sonntag, 2. September, nicht nur Pferdesportfans auf das Turfgelände locken.

Im Jubiläumsjahr hat sich Baden Racing schon ein eigenes Geschenk gemacht: Seit einigen Tagen ist eine Monopoly-Sonderausgabe im Design der Galopprennbahn erhältlich. Mr. Monopoly ließ es sich gestern bei der Pressekonferenz nicht nehmen, das Spiel selbst zu bewerben. Neben dem Spiel gibt es weitere Neuheiten. Hier ein Überblick mit dem Wichtigsten der Großen Woche:

Platzöffnung und Rennstarts: An den Wochenenden wird der Platz jeweils um 12Uhr geöffnet, außer am Sonntag, 2.September, hier erfolgt die Platzöffnung schon um 11.30 Uhr. Das erste von jeweils neun Rennen beginnt immer um 13.30 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag können Besucher ab 15 Uhr aufs Gelände, um dann jeweils acht Rennen zu sehen. Diese starten am Mittwoch um 16.40Uhr und am Donnerstag um 17.10 Uhr.

Bereits am Freitag lädt Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen abends geladene Gäste zum traditionellen Empfang ins Casino ein.

Der erste Renntag am Samstag, 25. August, ist als "Tag der Nachwuchsförderung" betitelt. Es finden unter anderem Rennen für junge Talente statt und der elektronische Rennpferdsimulator "Mr. Ed" steht zum Austesten bereit. Nach dem ersten Rennen wird der "Walk Of Fame" eingeweiht, bei dem auf im Boden eingelassenen Tafeln vom Geläuf in den Absattelring alle Sieger des Großen Preises von Baden verewigt sind.

Am Sonntag, 26. August, heißt es "Galopp meets Fitness". Auf der Eventbühne werden in Zusammenarbeit mit dem Pfitzenmeier Wellness und Sportpark unter anderem verschiedene Fitnesskurse vorgestellt. Auch Mitmachen ist erwünscht. Tänzer Detlef Soost und TV-Moderatorin Jana Ina Zarrella werden außerdem Tipps für ein sportliches Leben geben. Zum wiederholten Mal findet ein "Legendenrennen" mit ehemaligen Jockeys statt.

KSC-Dauerkartenbesitzer und diejenigen, die beim jüngsten Heimspiel des Sportclubs waren, erhalten am Mittwoch, 29. August, freien Eintritt. Am ersten After-Work-Renntag findet der traditionelle "KSC Kinder- und Familientag" statt, an dem der komplette KSC-Kader anwesend sein wird.

Ebenfalls ein After-Work-Renntag ist am Donnerstag, 30. August. Zu Gast wird dann die britische Jockeylegende Lester Piggott sein.

Am rennfreien Freitag, 31.August, findet ab 9.30 Uhr die große Jährlingsauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) statt.

Schauspielerin Caroline Beil, TV-Moderatorin Katja Burkard und Schauspieler Simon Böer haben sich als prominente Gäste am Samstag, 1. September, angekündigt. Am "Ladies-Day" erhalten alle Damen mit ansprechendem Hut oder Fascinator freien Eintritt. Auf der Eventbühne präsentiert sich die Karlsruher Dinner-Show "Crazy Palace". Der Abend gehört dann dem "Galopper des Jahres 2017". Im Kurhaus wird beim Grand-Prix-Ball Dschingis Secret gewürdigt und ein Höhenfeuerwerk wird den Baden-Badener Nachthimmel erhellen.

"Kutschen gehören traditionell zur Rennbahn", sagte Heinz Scheidel aus Mannheim, Besitzer der größten privaten Kutschensammlung der Welt. Mit fünf vierspännigen Kutschen organisiert er am Finaltag, Sonntag, 2. September, einen historischen Korso mit Ausstellung am Geläuf. Als Promis werden die TV-Moderatorinnen Enie van de Meiklokjes und Ruth Moschner, Miss Germany Anahita Rehbein und Comedian Thomas Herrmanns erwartet.