Verwaltung geht auf Parkplatzsuche in der Weststadt

Baden-Baden

Diebe mit schauspielerischem Talent Baden-Baden (red) - Etwas zu viel Vertrauen in das Gute im Menschen hatte eine Seniorin aus Baden-Baden. Sie ließ zwei vermeintliche Handwerker in ihr Haus, die am Dach Ziegel erneuern wollten. Stattdessen klauten sie jedoch mehrere Tausend Euro (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Etwas zu viel Vertrauen in das Gute im Menschen hatte eine Seniorin aus Baden-Baden. Sie ließ zwei vermeintliche Handwerker in ihr Haus, die am Dach Ziegel erneuern wollten. Stattdessen klauten sie jedoch mehrere Tausend Euro (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Frischling in Weststadt gefunden Baden-Baden (hez) - Mit der Aufzucht von Wildtieren kennt man sich im Baden-Badener Tierheim ganz gut aus, doch eine neue Bewohnerin ist auch für die erfahrenen Tierschützer etwas nicht ganz Alltägliches. Das Wildschwein-Mädchen "Wutz" wurde in der Weststadt gefunden (Foto: hez=. » Weitersagen (hez) - Mit der Aufzucht von Wildtieren kennt man sich im Baden-Badener Tierheim ganz gut aus, doch eine neue Bewohnerin ist auch für die erfahrenen Tierschützer etwas nicht ganz Alltägliches. Das Wildschwein-Mädchen "Wutz" wurde in der Weststadt gefunden (Foto: hez=. » - Mehr

Baden-Baden

Shuttle-Bus zum Bad vor dem Aus Baden-Baden (up) - Die Parkplätze am Hardbergbad waren voll - die Fahrer der beiden Shuttle-Busse, die Badegäste vom Parkhaus am Kino in der Cité zum Bad und zurück transportieren sollten, hatten dennoch nichts zu tun (Foto: Philipp). Das Angebot steht vor dem Aus. » Weitersagen (up) - Die Parkplätze am Hardbergbad waren voll - die Fahrer der beiden Shuttle-Busse, die Badegäste vom Parkhaus am Kino in der Cité zum Bad und zurück transportieren sollten, hatten dennoch nichts zu tun (Foto: Philipp). Das Angebot steht vor dem Aus. » - Mehr

Baden-Baden

Miniaturwelten in Weststadt Baden-Baden (vr) - Mehr als 150 Besucher waren zur Eröffnung der Miniaturwelten von Matthias und Sima Armbruster in "Sima′s Café" in der Weststadt gekommen (Foto: Rechel). Schwarzwald, Winterlandschaft, Kirmes, Seilbahn und Alpenblick finden sich in den Vitrinen. » Weitersagen (vr) - Mehr als 150 Besucher waren zur Eröffnung der Miniaturwelten von Matthias und Sima Armbruster in "Sima′s Café" in der Weststadt gekommen (Foto: Rechel). Schwarzwald, Winterlandschaft, Kirmes, Seilbahn und Alpenblick finden sich in den Vitrinen. » - Mehr