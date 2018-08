Essen, Trinken, Spiel, Spaß und Unterhaltung

Landrat Jürgen Bäuerle wird dort als Schirmherr einige Worte an die Gäste richten. Und es sollen Ehrungen unter anderem von Personen durchgeführt werden, die schon 40 Jahre aktiv Stände verantwortlich betreiben. Es folgt der Fassanstich durch Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst und musikalische Unterhaltung auf vier Bühnen.

50 Stände bieten in diesem Jahr jede Menge Abwechslung an. Was das musikalische Programm anbelangt, setzen die Organisatoren in den meisten Fällen auf altvertraute Bands. Bemerkenswert, dass die Topstars dieses Jahr bereits zum 35. Mal dabei sind. Als besonderes musikalisches Highlight konnte mit den Lausbuba aus Bondorf eine typische Oktoberfestband engagiert werden, die perfekt zum sonntäglichen Motto "Großes Blech- und Polkafestival" passt und die Besucher sicherlich mit ihrem jungem, frechem und dynamischem Auftreten mitreißen werden, teilt Jörg Wörther, Sprecher der Dorfgemeinschaft, mit. "Intensiviert haben wir auch unser großes Kinder- und Familienprogramm am Sonntag ab 11Uhr mit Zauberer, Knetballons, Karussell, Carrera-Bahn und Spielmobil und großem aktivem Mitmachprogramm", berichtet er weiter.

Eine Attraktion ist sicherlich auch der Holzsägekünstler Ricardo Villacis aus dem Allgäu. Er will sein Publikum mit seiner Kunst als filigraner und detailverliebter Bildhauer kombiniert mit dem Einsatz der Kettensäge begeistern. Er wird am Sonntag drei bis vier Objekte live herstellen, die anschließend nach dem Straßenfest versteigert werden sollen. Der Erlös soll einem gemeinschaftlichen sozialen Zweck gespendet werden.

Jedes Jahr ein Hingucker und immer wieder gern gesehen ist die Illumination des Festgeländes, neben den Dachgiebeln sind viele Gärten und Plätze stimmungsvoll beleuchtet. Außergewöhnlich ist auch das riesige und breitgefächerte kulinarische Programm, da ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Es gibt unter anderem Merguez, Spareribs, Haxen, Wildschweinfleischküchle, Maultaschen, Ochsenmaulsalat, Fisch und Hähnchen-Cordonbleu, aber auch süße Sachen wie Dampfnudeln, Waffeln, Kaffee und Kuchen sowie Getränke in reichlicher Auswahl. Die Gäste kommen dabei in den Genuss und den Komfort zweier neuer Zelte. Zum einen das große Zelt bei Gabriel Schlindwein in der Duttenhurster Straße (wir berichteten) und das Kaffeezelt.

Nicht zu vergessen das sonntägliche Mittagessen an einigen Ständen wie Hirschgulasch und Spätzle, Sauerbraten mit Nudeln und Salat, und saure Nierle. Am Sonntag findet bis gegen 19 Uhr auch ein Floh-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt vom Parkplatz des Gasthauses "Pflug" bis zur Kartunger Straße 80 statt. Und abends gibt es die Sonderverlosung.

Die Straßen im Bereich des Festes sind seit Mittwoch bis Montag, 27.August gegen 17Uhr für den Verkehr gesperrt, der Kreisverkehr von Samstag, 25.August, 7Uhr an bis Montag gegen 13Uhr. Parkplätze für Besucher von auswärts gibt es in den Gewerbegebieten Am Markbach und In den Lissen, im Neubaugebiet Sommerau sowie an der Sport- und Festplatzanlage bei der Gaststätte "Seeräuberschenke".

Kuchenspenden und weitere freiwillige Helfer, auch für die Bewirtung und Bedienung, sind nach wie vor willkommen. Interessierte melden sich bei Inge Peter (Kuchen) unter (07221)81225, Gabriel Schlindwein, (07221) 85157 oder Hansjörg Peter (07221)85110.