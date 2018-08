Dem Welterbe auf der Spur

(red) - Was bedeutet "Welterbe" eigentlich? Im Rahmen des Sommerspaßprogramms lädt das Stadtmuseum, wie wir bereits berichteten, an zwei Terminen zum neu entwickelten Workshop "Welterbe - Wer erbt hier was?" für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren ein: am Dienstag, 28. August, sowie Mittwoch, 5. September, jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr. Eine Anmeldung ist jeweils bis zum vorhergehenden Sonntag (also 26. August oder 2. September) möglich unter (07221) 932273 oder per Mail an christina.gulde@baden-baden.de. Schulklassen der Baden-Badener Grundschulen und weiterführenden Schulen können ab Beginn des neuen Schuljahrs 2018/2019 beim Stadtmuseum individuelle Termine für den Workshop vereinbaren.

Die Bewerbung der Great Spas of Europe als "Weltkulturerbe" nähert sich wichtigen Meilensteinen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtpressestelle: Im September soll die Rohfassung des Welterbe-Antrags bei der Unesco eingehen, die endgültige Einreichung ist für Januar 2019 geplant. Wie kann gerade bei Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein geschaffen werden für das historische Erbe der Stadt? Mit seiner Dauerausstellung, in der zahlreiche originale Objekte aus der Blütezeit des Weltbades im 19. Jahrhundert präsentiert werden, ist das Stadtmuseum in besonderer Weise als außerschulischer Lernort zum Thema "Welterbe" geeignet, heißt es weiter.

In enger Zusammenarbeit haben das Stadtmuseum und die Stabsstelle für Stadtentwicklung und Denkmalpflege daher ein museumspädagogisches Angebot entwickelt, das einen ersten "Mosaikstein" auf dem Weg zu einer pädagogischen Erschließung des Themas darstellt. Als erstes durften jetzt die Teilnehmer der vom städtischen Kinder- und Jugendbüro veranstalteten Erlebniswoche "Trickfilmbox", die sich ebenfalls rund um das Thema "Welterbe" dreht, den neuen Workshop ausprobieren. Gemeinsam mit ihren drei Betreuerinnen waren die 14 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren zu Gast im Stadtmuseum. Besonders gut gefiel vielen der jungen Besucher dabei die Herausforderung, sich in der Dauerausstellung ihr persönliches Lieblingsstück zum Thema "Welterbe" herauszusuchen und nachzuzeichnen.

Die Ausarbeitung des Workshop-Konzepts, das auf verschiedene Altersstufen angepasst werden kann, übernahm der Pädagoge Lars Kajuiter, in dessen Händen auch die Durchführung der einzelnen Workshops liegt.