Abschied von den Fans mit gesanglicher Verstärkung

Baden-Baden - Nach 24 Jahren als Hauspianist und als beim Publikum beliebter musikalischer Direktor des Brenners Park-Hotel & Spa verabschiedete sich Frederick di Georgiou in Zusammenarbeit mit vier jungen Sängern mit einem opulenten Konzert von seinem Baden-Badener Publikum. Unterstützung bekam er dabei von Dominique Dethier, Sopran und Moderation, Sassaya Chavalit, Sopran, Nathaporn Thammathi, Tenor, und Gunnar Andor Nieland, Bariton. Alle vier jungen Künstler sind freischaffende Sänger aus dem Salzburger Raum und konzertierten nicht zum ersten Mal in den illustren Gefilden des international renommierten Hotels.

Der Erlös dieses sehr gut besuchten Abschiedskonzerts soll auf Georgious Wunsch der Buchtunger Tierhilfe zugute kommen. Als Ausführungsort der Veranstaltung war die sommerliche Kulisse des Hotelparks, direkt an der Oos und der Allee gelegen, geplant. Doch die Freude an einem Open-Air-Genuss währte nicht lang, der Wettergott hatte es sich anders überlegt und bescherte die in der Landwirtschaft so heiß ersehnten Regentropfen. So musste das Publikum mit seinen nicht gerade sehr bequemen Stühlchen bewaffnet in die Räume der hoteleigenen Orangerie umziehen. Aber mit Humor ließen Zuhörer und Ausführende diesen Umstand über sich ergehen.

Frederick di Georgiou eröffnete das festliche Konzert mit dem Warschauer Konzert von Richard Addinsell in einer eigenen Bearbeitung für Klavier. Auch alle weiteren Programmpunkte waren Arrangements für Klavier und Klavierbegleitung aus der Feder Giorgious. Der wuchtige unterhaltsame Melodienreichtum des Warschauer Konzerts, in gewohnter Brillanz vom Pianisten dargeboten, stand als festliche Ouvertüre des Abendprogramms, das im weiteren Verlauf eine Fülle von beliebten Opern- und Operettenarien und Duetten bereithielt. Wolfgang Amadeus Mozart meldete sich öfter zu Wort, so sangen Chavalit und Nieland im szenisch unterhaltsamen Vortrag das Duett aus Mozarts Oper "Don Giovanni" "La si darem la mano" - als "Reich mir die Hand, mein Leben" bekannt. Der Bariton wusste auch mit der Paradearie des Leporello "Madamina, il catalogo è questo" aus der gleichnamigen Oper zu begeistern, und zusammen mit Dethier trug er das hinreißende Duett der Papagena und des Papageno "Pa pa pa" aus Mozarts "Zauberflöte" vor. Auch Thammathi hatte reichlich Gelegenheit, die Strahlkraft seiner Stimme zur Wirkung zu bringen, was natürlich akustisch in den Räumlichkeiten eher möglich war als in der freien Natur, wie das Publikum seine Arie "Nessun Dorma" aus Puccinis Oper "Turandot" dann mit begeistertem Applaus honorierte.

Neben Werken von Mozart wurden auch Kompositionen anderer Tonschöpfer zu Gehör gebracht, wie von Verdi, Rossini, Lehar oder Bizet. Solistisch gab der scheidende musikalische Direktor des Brenners Park-Hotels & Spa noch zwei virtuose Kostproben zum Besten: ein Medley, gemischt aus Johannes Brahms' Ungarischen Tanz Nr. 5, K. Schwedows "Schwarze Augen" und V. Montis "Czardas" und schließlich "Griechische Klänge" aus seiner Heimat, von ihm selber arrangiert und ausgewählt. Zum Abschluss des Abends stimmten die vier Sängerinnen und Sänger noch drei Quartette an: "Falling in love" von Elvis Presley, sowie von Frank Sinatra "My Way" und "Time to say goodbye". Der Jubel von Georgious großer Fan-Gemeinde bescherte dieser natürlich noch Zugaben sowohl vom Pianisten als auch von dem Gesangsquartett.