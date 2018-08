160 Jahre sind kein Sel bstläufer

Baden-Baden

Baden-Baden

Hundeverein zertifiziert Baden-Baden (red) - Der Schäferhundeverein Baden-Baden wurde für seine vorbildliche Vereinsarbeit vom Hauptverband des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) zertifiziert. Vorsitzender Jürgen Frank nahm die entsprechende Urkunde in Empfang (Foto: Schmidt).

Iffezheim

Iffezheim

Große Woche im Jubiläumsjahr Iffezheim (nie) - In diesem Jahr gibt es die Galopprennbahn Iffezheim seit 160 Jahren. In der Großen Woche im Jubiläumsjahr finden an sechs Renntagen nicht nur 52 Rennen statt, sondern es gibt von Samstag, 25. August, bis Sonntag, 2. September, auch ein buntes Programm (Foto: nie).

Bühlertal

Bühlertal

Fans aus Bühlertäler bei EM Bühlertal (kie) - Europas beste Leichtathleten treten zurzeit in Berlin gegeneinander an. Mittendrin ist eine Gruppe von 25 Fans aus Bühlertal. Sie sind gekommen, um den Bühlertäler Geher Nathaniel Seiler anzufeuern. Am Dienstag konnte sich dieser über einen achten Platz freuen (Foto: pr).