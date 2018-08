Ein Hoch auf den Zusammenhalt in Kartung

Sinzheim - Bei der Eröffnungszeremonie zum 40-jährigen Bestehen der Dorfgemeinschaft und des Straßenfestes ist von den Rednern die Kameradschaft als Schmier- und Treibstoff für den jahrzehntelangen Erfolg verantwortlich gemacht worden - ein Hoch auf den Zusammenhalt in Kartung. Der Schirmherr des Jubiläumsfestes, Landrat Jürgen Bäuerle, lobte die "professionelle" ehrenamtliche Arbeit der Kartunger und rief den Gästen zu: "Wir sind Kartjer."

Zuvor hatte der Landrat die Errungenschaften des Straßenfestes in den vergangenen vier Jahrzehnten aufgelistet. Mehr als 350000 Gäste hätten in all den Jahren den Weg nach Kartung gefunden. Inzwischen sei das Fest ein Programmhöhepunkt in Mittelbaden. Mit den Erlösen habe die Dorfgemeinschaft am Erscheinungsbild des Ortes gearbeitet mit der Folge, dass Kartung bei den Dorfwettbewerben auf den vorderen Plätzen rangierte. "Sie haben stets Generationen zusammengeführt", sagte der Landrat begleitete vom Applaus des Publikums und mit Blick auf die Initiatoren. Den Urheber dieser Idee, Rolf Peter, nannte Bäuerle Spiritus Rector.

Rolf Peter wagte sodann auch einen Blick zurück auf die Personen, die das Straßenfest stets unterstützt und wohlwollend begleitet haben. Er verlieh die Ehrung "Goldener Seeräuber" an Juliane Bleich, Inge Peter, Kurt Urnauer und Bertold Walter. Als neuer Ehrenseeräuber rückt Detlef Burkard in die Garde der Ehrenseeräuber auf.

Mit dem Satz "Sie waren bei jedem Fest dabei", übergab Seeräuber-Kapitän Rolf Peter dem altgedienten Ehrenseeräuber und Ehrenbürger der Gemeinde, Hans Metzner, das Wort. Der Alt-Bürgermeister sprach von einem "Straßenfest mit Niveau" und nannte es eine "Erfolgsgeschichte".

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich schon einige Sonnenstrahlen durch die graue Wolkendecke gekämpft, so dass der Platz um den Kreuzbrunnen erstrahlte und die schmissigen Töne des Fanfarenzugs Haueneberstein den Eröffnungspart optimal abrundeten. Nun stand lediglich noch der Fassanstich an, den Gabriel Schlindwein in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister mit längerem Anlauf als sonst vollzog. In seinen Grußworten übermittelte Schlindwein Glückwünsche und Zuwendungen der Gemeinde für die Dorfgemeinschaft. Außerdem teilte er mit, dass kürzlich 150000 Euro vom EU-Fördertopf Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) zur Aufwertung des Kartunger Zentrums bewilligt worden seien. Im Anschluss schnitten die Honoratioren einen Hefezopf an, der die Zahl 40 darstellte.

Sämtliche Kartunger Vereine, die in der Duttenhurster Straße mit einem Stand vertreten waren, beteiligten sich am feierlichen Einzug.

Die in Fahnen gehüllte Paradestraße entfaltete in den frühen Abendstunden am Samstag dann rasch ihren besonderen Charme. Denn Rudi Schneider, Wolfgang Hartmann und Dagobert Müller zündeten die vielen Hundert Lichter in den Vorgärten an. Längst herrschte in den Zelten vor den Höfen und Garagen reger Besucherandrang. Zwischendurch sorgte eine Abordnung von Zirkusartisten mit Jonglagen für spektakuläre Szenen. Prompt blieben Passanten stehen und applaudierten. Für großartige Stimmung waren zudem die Livebands auf vier verschiedenen Bühnen zuständig. Begeistert nutzten die Zuhörer den Straßenasphalt als Tanzparkett.