Abrocken, plaudern und entspannen

Baden-Baden - Das am Freitagnachmittag gestartete Kurpark-Meeting war zum Auftaktwochenende streckenweise nicht vom Wetter verwöhnt. Spielten die Bands am Nachmittag trotz qualitativer Klasse noch vor fast leeren Rängen, änderte sich das in den Abendstunden, als sich doch wieder viele Einheimische und Touristen auf die Flaniermeile begaben.

In kulinarischer Hinsicht gibt es eine Erweiterung: Die Angebotspalette ist an vorderster Front durch italienische Küche ergänzt und damit die Speisekarte um eine beliebte Variante erweitert worden.

Entsprechend waren am Freitagabend die Sitzplätze bis in den hinteren Bereich in Richtung Trinkhalle und Kinderkarussell ganz gut besetzt. Unbeeindruckt von den kühleren Temperaturen heizte die Band "Groovin Affairs" den Unentwegten am Abend gehörig ein. Die Musiker um ihre charismatische Frontfrau sind bereits auf das Kurpark-Meeting abonniert, das sie zumeist eröffnen. Und sie haben hier zahlreiche Fans gefunden mit ihrer eingängigen Mischung aus Pop, Rock, Funk und Soul. Wer nicht zum Abrocken in die ersten Reihen direkt vor der Konzertmuschel gekommen war, ließ es bei angenehmen Plaudereien im Hintergrund etwas ruhiger angehen. Zum alkoholfreien Relaxen war wieder eine gesunde Möglichkeit mit leckeren Smoothies im Angebot, deren kreative und teils exotische Variationen rege nachgefragt waren.

Ob in gelassener Atmosphäre an Bistrotischen und an der Theke oder entspannt zurückgelehnt, die Mischung aus Musik, wunderschönen Farbspielen auf der Kurhausfassade oder in den Bäumen am hinteren Aufgang gefiel einfach und machte Lust auf mehr. Der Samstagnachmittag gehörte den Jazzfreunden, und es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass hier exzellente Bands aufspielen wie Papa Klaus und seine Dixie-Jazzmen. Ein kleines, aber feines Publikum weiß das zu schätzen und bildet so regelmäßig einen intimen Rahmen für allerbesten Sound der Swing-, Jazz- und Soulära. Abends eroberte "Shebeen" mit mehreren Gastmusikern das Festareal, und auch hier fühlten sich viele Besucher angesprochen.