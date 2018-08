Zu trocken: Feuerwerk zur Großen Woche fällt aus

Die Baden-Baden Events GmbH (BBE) als Veranstalter des Grand-Prix-Balls habe sich dazu entschieden, das Feuerwerk abzusagen. Einen Ersatztermin gebe es nicht, heißt es. Die Entscheidung fiel in enger Absprache mit der Feuerwehr und der zuständigen Pyrotechnik-Firma Flash Art aus Bielefeld.

Die BBE bedauert diese Absage sehr, sieht sich als Veranstalter aber in der Pflicht, Risiken zu vermeiden. "Durch die Absage des Feuerwerks fällt für die Besucher des Grand-Prix- Balls und auch für die des Kurpark-Meetings ein hochklassiger Programmpunkt weg. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Stadt aber natürlich bewusst. Die aktuell vorherrschenden klimatischen Bedingungen lassen uns leider keine andere Wahl", wird Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der BBE, in der Mitteilung zitiert.

Absage 2010

hatte andere Gründe

Das Feuerwerk anlässlich der Großen Woche zählt seit vielen Jahrzehnten alljährlich zu den Veranstaltungshöhepunkten in Baden-Baden. Viele Schaulustige verfolgen es vom Merkurberg und vom Michaelsberg aus. An eine Absage wegen zu hoher Waldbrandgefahr konnte sich in der Stadtverwaltung gestern niemand erinnern. Nur einmal gab es eine Absage wegen Sicherheitsbedenken: im Jahr 2010. Der damals amtierende Bürgermeister Michael Geggus strich die Veranstaltung wegen einer Änderung in der Rechtssprechung. Ab 2011 fand das Himmelsspektakel dann aber wieder alljährlich statt.

Zurzeit herrscht in Baden-Baden die zweithöchste Waldbrandstufe. Das Höhenfeuerwerk zur Großen Woche sollte vom Hungerberg aus abgeschossen werden - also direkt aus einem Waldgebiet mit Hanglage. "Diese Umstände erschweren zusätzlich die Kontrollierbarkeit des Funkenflugs", heißt es von der Stadtverwaltung. Hinzu komme, dass das Grand-Prix-Feuerwerk der Klasse vier zugeschrieben wird, also ein sogenanntes Großfeuerwerk ist, das sehr intensiv ist. Im Vergleich: Ein durchschnittliches Profi-Silvesterfeuerwerk wird in der Klasse zwei geführt.