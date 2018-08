Sommerboten und Glücksbringer

Sinzheim - "Wenn Schwalben am Haus brüten, geht das Glück nicht verloren", heißt ein altes Sprichwort. Die kleinen Vögel sind als Flugkünstler und Sommerboten bekannt, doch ihr Bestand ist stark zurückgegangen. Der Naturschutzbund (NABU) Baden-Württemberg zeichnet daher Hausbesitzer aus, die Schwalben an ihren Gebäuden dulden und fördern.

Nun wurden auch in Schiftung und Halberstung jüngst drei Familien für ihre Unterstützung der gefährdeten Piepmätze geehrt. Für ihr "schwalbenfreundliches Haus" erhielten sie eine Urkunde und eine Plakette. Am Wohnhaus der Familie Lorenz in der Tullastraße in Schiftung brüten rund 15 Mehlschwalbenpaare. Die kugeligen Nester befinden sich unter den Dachvorsprüngen der Häuser.

Laut Rudi Apel, dem Schwalbenbeauftragten des NABU Baden-Württembergs, sind die Tiere dort Mückenjäger und Glücksbringer zugleich. Apel konnte in den letzten beiden Jahren bereits rund 1300 Häuser und Gehöfte im Land für ihre Gastfreundschaft gegenüber diesen Vögeln auszeichnen.

Direkt nebenan im Pferdestall der Familie Oser befinden sich sogar zwischen 35 und 40Rauchschwalbennester. Die Rauchschwalbe nistet nicht wie die Mehlschwalbe an den Außenwänden von Häusern, sondern innerhalb von Gebäuden, vorzugsweise dort, wo es Viehhaltung gibt. Uwe Oser, Besitzer des schwalbenfreundlichen Stalls, erzählt bei der Besichtigung der Nester: "Wenn sie schon zu uns kommen, ist es eine Selbstverständlichkeit, sie bei uns wohnen zu lassen und die Aktion zu unterstützen."

Ställe sind Heimat für Schwalben

Auch in Halberstung auf dem St. Vinzenzhof werden die Schwalben als Untermieter akzeptiert. Familie Hurst beherbergt viele Nester in ihrem offenen Rinderstall. Die Stallungen bieten den Rauchschwalben perfekte Bedingungen, und so werden die Tiere vor einem weiteren Rückgang des Bestands geschützt. Denn aufgrund der heutzutage meist abgeriegelten Stallungen verlieren viele Rauchschwalben ihre Brutplätze. Zusätzlich verstärkt das dramatisch knappe Nahrungsangebot die Gefährdung der Vögel.

Daher bedankten sich Rudi Apel und Martin Klatt, Kreisgeschäftsführer des NABU, herzlich bei den engagierten Bürgern. Vor allem soll ihre Initiative anstecken: "Ich hoffe, dass das Vorbild der heute ausgezeichneten Häuser Schule macht", so Klatt. Apel stellte auch Kunstnester vor, die am Haus aufgehängt werden und den Tieren als Brutstätte dienen können. Dies sei aktiver Naturschutz am eigenen Haus. Die drei geehrten Familien sind die ersten mit Plakette für ein schwalbenfreundliches Haus im Raum Sinzheim. Bleibt zu hoffen, dass noch viele weitere folgen.